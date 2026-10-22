67-річна колишня дівчина Тома Круза виглядає невпізнавано (фото)

Акторка, яка спокусила Тома Круза на екрані та налякала глядачів роллю божевільної няні, з’явилася на публіці у віці 67 років.

Це талановита Ребекка Де Морней, у доробку якої понад 60 ролей у кіно та на телебаченні. Найвідоміші її ролі припали на 1980-ті та 1990-ті роки — "Ризикований бізнес" (1983) та "Рука, що гойдає колиску" (1992). Про це пише Daily Mail.

Як виглядає Ребекка Де Морней

Нещодавно 67-річну акторку помітили на публіці в Лос-Анджелесі. Вона була одягнута в повністю чорний образ, а я її очі прикривали сонцезахисні окуляри.

В одній зі своїх найзнаковіших ролей вона налякала глядачів, зігравши божевільну няню в одному з найкультовіших трилерів 1990-х.

Проте її прорив стався майже за десятиліття до цього: вона спокусила Тома Круза на екрані, і ходили чутки, що їхній роман переріс у реальні стосунки.

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Ребекка Де Морней Фото: X (Twitter)

Роман з Томом Крузом

У "Ризикованому бізнесі" вона зіграла дівчину за викликом на ім'я Лана, чиїми послугами скористався підліток Джоел (герой Тома Круза), поки його батьки були за містом.

За словами актора Кертіса Армстронга (колеги по знімальному майданчику), викладеними в його мемуарах 2017 року "Помста ботаніка" під час зйомок цього касового хіта між Де Морней і Крузом (якому зараз 64 роки) був зв'язок.

Схоже, що після завершення зйомок Де Морней і Круз продовжували зустрічатися. У 1985 році їх помітили разом на показі фільму "Клуб "Сніданок"".

Після роману з Де Морней, у 1985 році Круз почав зустрічатися зі Шер, а вже через два роки одружився з Мімі Роджерс.

Том Круз Фото: Instagram

А Де Морней вийшла заміж за письменника Брюса Вагнера у 1986 році, проте в 1990-му вони розлучилися. Також вона певний час була заручена зі співаком Леонардом Коеном, а до цього мала стосунки зі спортивним коментатором Патріком О'Нілом.

У неї та О'Ніла є дві спільні доньки: 29-річна Софія та 25-річна Вероніка.

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