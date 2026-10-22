"Киста не вылезла?": Каменских "разнесли" после заявления о матерных словах (видео)

Украинскую певицу Настю Каменских раскритиковали в сети из-за громкого заявления о нецензурной лексике. Артистка призналась, что раньше пыталась отказаться от мата, но у неё ничего не получилось.

Соответствующее заявление Каменских опубликовала на своей странице в Instagram (potapinastya_official). Пользователи сети с юмором и иронией успели отреагировать на высказывания певицы.

Каменских "страдает" без мата

На опубликованном видео Настя в разговоре со своим мужем, рэпером Потапом, заявила, что не может жить без нецензурной лексики. По словам певицы, она якобы "страдает", когда не использует ругательства.

"Я старалась не ругаться. В то же время думала: "Боже, я хочу быть правильной. Я такая плохая, я ругаюсь". А потом я поняла, что очень страдаю. Я страдаю от того, что не могу выругаться. Представь себе!" — обратилась Каменских к Потапу.

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На что рэпер ответил жене: "Значит, тебе это нужно".

Артистка подчеркнула, что решила всё-таки не ограничивать себя и поэтому время от времени продолжает выражаться некультурно.

"Я страдала от того, что ограничивала себя. Решила: ну и ладно! Буду ругаться, пока мне не захочется от этого избавиться. Но пока мне не захотелось от этого избавиться", — сказала Каменских.

В комментариях под постом пользователи сети упомянули "кисту" певицы и подкололи её, спросив, не появится ли она из-за грубых слов или без них.

"Киста не появилась из-за того, что ты "ругалась"? "Ругаться" правильно по-русски";

"А киста не вылезла?";

"Киста без мата вылезла?";

"Киста пока не появилась без мата?";

"Настя! А как же киста? Миома? И другие заболевания? Мы же волнуемся! Не ограничивай себя ни в чём!".

"Киста" Каменских — что известно

В интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой Каменских объяснила, почему якобы была вынуждена перейти с украинского языка на русский. По словам певицы, это был вынужденный шаг из-за определенных "проблем со здоровьем" — у неё якобы обнаружили кисту.

"Я пошла к психологу, и он мне говорит: „Вернись к русскому языку, твое тело это не воспринимает“. И дело ведь не в том, кому принадлежит этот язык, это же чисто психосоматика. Давай лучше так: я верю в психосоматику: всё, что с нами происходит, исходит из головы", — заявила Каменских.

После этого артистка вернулась к русскому языку и к своему привычному репертуару. Кстати, языковой вопрос в Украине Каменских назвала "искусственным" и сказала, что, по её мнению, его используют исключительно "в политических целях".

Настя Каменских в интервью Фото: Youtube

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинский певец Артем Пивоваров во время своего концерта в Виннице иронично подколол Настю Каменских. Он вспомнил её слова о "кисте от украинского языка".

Кстати, Каменских впервые прокомментировала свое скандальное интервью, которое дала российской журналистке Екатерине Гордеевой. Также она упомянула и о кисте, которая у нее появилась якобы из-за украинского языка.

Кроме того, украинскую певицу внесли в базу данных сайта "Миротворец". Ее высказывания расценили как "участие в актах гуманитарной агрессии" против Украины.