"Кіста не вилізла?": Каменських "рознесли" після заяви про матюки (відео)

Українську співачку Настю Каменських підкололи у мережі через гучну заяву щодо нецензурних висловів. Артистка зізналась, що раніше пробувала відмовитись від матюків, але у неї нічого не вийшло.

Відповідну заяву Каменських зробила на сторінці в Instagram (potapinastya_official). Користувачі мережі з гумором та іронією встигли відреагувати на закиди співачки.

Каменських "страждає" без матюків

На оприлюдненому відео Настя у розмові зі своїм чоловіком, репером Потапом заявила, що не може жити без нецензурних слів. За словами співачки, вона нібито "страждає", коли не використовує лайливі вислови.

"Я намагалася не матюкатися. Водночас думала: "Боже, я хочу бути правильною. Я така погана, я матюкаюся". А потім я зрозуміла, що я дуже страждаю. Я страждаю від того, що не можу матюкнутися. Прикинь!" – звернулася Каменських до Потапа.

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На що репер відповів дружині: "Отже, тобі це потрібно".

Артистка наголосила, що вирішила все ж таки не обмежувати себе і тому час від часу продовжує некультурно виражатись.

"Я страждала від того, що я себе обмежувала. Вирішила: ну його! Буду матюкатися, поки мені не захочеться цього позбутися. Але поки мені не захотілося цього позбутися", – сказала Каменських.

У коментарях під дописом користувачі мережі згадали "кісту" співачки і підкололи її, начебто чи не з’явиться вона через грубі слова або без них.

"Кіста не з’явилась від слова "матюкалась"? "Материться" правильно по-кацапськи";

"А кіста не вилізла?";

"Кіста без матюків вилізла?";

"Кіста поки що не з'явилась без матюків?";

"Настя! А як же кіста? Міома? І інші захворювання? Ми ж хвилюємось! Не обмежуй себе ні в чому!".

"Кіста" Каменських — що відомо

В інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій Каменських пояснила, чому нібито була змушена перейти з українською мови на російську. За словами співачки, це був вимушений крок через певні "проблеми зі здоров'ям" – у неї начебто знайшли кісту.

"Я пішла до психолога, і він мені каже: "Повертайся до російської мови, твоє тіло не сприймає це". І річ же не в тому, кому належить ця мова, це ж суто психосоматика. Давай краще так, я вірю у психосоматику: все, що з нами відбувається, йде з голови", - заявляла Каменських.

Після цього артистка повернулася до російської мови і до свого звичного репертуару. До речі, мовне питання в Україні Каменських назвала "штучним" і сказала, що думає, наче його використовують лише "у політичних цілях".

Настя Каменських на інтерв'ю Фото: Youtube

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Український співак Артем Пивоваров під час свого концерту у Вінниці іронічно протролив Настю Каменських. Він згадав її слова про "кісту від української мови".

До речі, Каменських вперше прокоментувала своє скандальне інтерв’ю, яке дала російській журналістці Катерині Гордєєвій. Також вона згадала і кісту, яка в неї з’явилась нібито після української мови.

Крім того, українську співачку внесли до бази сайту "Миротворець". Її висловлювання розцінили як "участь в актах гуманітарної агресії" проти України.