Женщина перепутала опухоль с беременностью: она внезапно родила через несколько часов (фото)
41-летняя Сэмми Эванс заметила у себя новообразование возле ребер и заподозрила, что это грыжа. Однако, когда женщина обратилась к врачам, она неожиданно для себя узнала, что беременна.
Уже через несколько часов после того, как Сэмми узнала о беременности, она родила. Об этом Эванс рассказала в программе "This Morning".
Женщина случайно узнала о беременности
Как рассказала Сэмми, она даже не подозревала о своей "скрытой беременности". Так, 14 сентября этого года женщина обратилась к врачам из-за определенных симптомов, которые её беспокоили.
"Я чувствовала себя как-то странно… Это продолжалось уже некоторое время, и я не могла понять, что происходит", — призналась Эванс.
Женщина объяснила, что у неё несколько месяцев не было менструации, но она связывала это с похудением, физическими упражнениями и возрастом.
Кроме того, два года назад ей установили желудочный бандаж, благодаря чему она похудела примерно на 63,5 килограмма. По мнению Сэмми, именно это помешало ей вовремя заметить беременность.
Во время визита к семейному врачу Эванс рассказала о странном уплотнении на животе и других симптомах. Сначала врачи предположили, что это грыжа, но в ходе обследования решили также провести тест на беременность.
Хотя первый тест показал отрицательный результат, врач заметил едва различимую полоску и посоветовал женщине сделать ещё один тест дома. Второй тест оказался положительным, однако Эванс даже не предполагала, что роды могут быть уже совсем близко.
Быстрые роды
В тот же вечер женщина вела привычный образ жизни: принимала антибиотики от инфекции мочевыводящих путей и пошла на запланированное занятие по аквааэробике. Около часа ночи у неё начались боли в животе.
Сначала Эванс подумала, что это менструальные боли. Когда боль усилилась, ей вызвали скорую помощь. По прибытии в больницу медики подтвердили наличие ребенка.
По словам Эванс, сначала она очень переживала, поскольку врачи не могли сразу определить срок беременности и то, не родится ли ребенок преждевременно.
Муж этой женщины — 38-летний Тристон Маккенд — в тот момент находился на работе в Испании. Эванс позвонила ему и сообщила эту новость.
Как оказалось, пара не планировала заводить больше детей, поскольку у Эванса уже был 10-летний сын, а у Маккенды — 16-летняя дочь.
Пока муж Эванс добирался до больницы, их сын Ноа уже появился на свет. Мальчик родился здоровым и доношенным, с весом около 3 килограммов 650 граммов.
Несмотря на шок от того, что Эванс так неожиданно снова стала мамой, она говорит, что уже привыкла к жизни с маленьким Ноа.
"Я была в таком состоянии: „Боже, неужели он настоящий?“ Я просто не могла поверить в то, что происходит. Не могу сказать, что между нами сразу возникла какая-то особая связь. Было только ощущение: "О Боже, это же мой ребенок!"" — отметила женщина.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась подробностями о том, как ей удалось сохранить беременность в тайне вплоть до самого рождения сына Оскара.
- Актриса Екатерина Тишкевич объявила о первой беременности после сложного периода. У женщины долгое время были хронические головные боли, она даже лежала в коме, поэтому новость о беременности стала началом нового счастливого пути.
Кроме того, трихолог Елена Завалишина, которая в настоящее время живет и работает в Германии, рассказала о беременности и родах в чужой стране. Женщина долго не могла оправиться от пережитого в немецком роддоме.