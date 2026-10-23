Женщина перепутала опухоль с беременностью: она внезапно родила через несколько часов (фото)

41-летняя Сэмми Эванс заметила у себя новообразование возле ребер и заподозрила, что это грыжа. Однако, когда женщина обратилась к врачам, она неожиданно для себя узнала, что беременна.

Уже через несколько часов после того, как Сэмми узнала о беременности, она родила. Об этом Эванс рассказала в программе "This Morning".

Женщина случайно узнала о беременности

Как рассказала Сэмми, она даже не подозревала о своей "скрытой беременности". Так, 14 сентября этого года женщина обратилась к врачам из-за определенных симптомов, которые её беспокоили.

"Я чувствовала себя как-то странно… Это продолжалось уже некоторое время, и я не могла понять, что происходит", — призналась Эванс.

Женщина объяснила, что у неё несколько месяцев не было менструации, но она связывала это с похудением, физическими упражнениями и возрастом.

Кроме того, два года назад ей установили желудочный бандаж, благодаря чему она похудела примерно на 63,5 килограмма. По мнению Сэмми, именно это помешало ей вовремя заметить беременность.

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Во время визита к семейному врачу Эванс рассказала о странном уплотнении на животе и других симптомах. Сначала врачи предположили, что это грыжа, но в ходе обследования решили также провести тест на беременность.

Хотя первый тест показал отрицательный результат, врач заметил едва различимую полоску и посоветовал женщине сделать ещё один тест дома. Второй тест оказался положительным, однако Эванс даже не предполагала, что роды могут быть уже совсем близко.

41-летняя Сэмми Эванс Фото: Скрин видео

Быстрые роды

В тот же вечер женщина вела привычный образ жизни: принимала антибиотики от инфекции мочевыводящих путей и пошла на запланированное занятие по аквааэробике. Около часа ночи у неё начались боли в животе.

Сначала Эванс подумала, что это менструальные боли. Когда боль усилилась, ей вызвали скорую помощь. По прибытии в больницу медики подтвердили наличие ребенка.

По словам Эванс, сначала она очень переживала, поскольку врачи не могли сразу определить срок беременности и то, не родится ли ребенок преждевременно.

Муж этой женщины — 38-летний Тристон Маккенд — в тот момент находился на работе в Испании. Эванс позвонила ему и сообщила эту новость.

Как оказалось, пара не планировала заводить больше детей, поскольку у Эванса уже был 10-летний сын, а у Маккенды — 16-летняя дочь.

Пока муж Эванс добирался до больницы, их сын Ноа уже появился на свет. Мальчик родился здоровым и доношенным, с весом около 3 килограммов 650 граммов.

Сэмми Эванс родила мальчика Фото: Instagram Мужчина Сэмми с сыном Фото: Instagram

Несмотря на шок от того, что Эванс так неожиданно снова стала мамой, она говорит, что уже привыкла к жизни с маленьким Ноа.

"Я была в таком состоянии: „Боже, неужели он настоящий?“ Я просто не могла поверить в то, что происходит. Не могу сказать, что между нами сразу возникла какая-то особая связь. Было только ощущение: "О Боже, это же мой ребенок!"" — отметила женщина.

Сэмми Эванс Фото: Instagram Семья Сэмми Эванса Фото: Instagram

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