Жінка переплутала пухлину з вагітністю: раптово народила за кілька годин (фото)

41-річна Семмі Еванс помітила у себе новоутворення біля ребер і запідозрила, що це грижа. Втім, коли жінка звернулась до лікарів, несподівано для себе вона дізналась, що вагітна.

Вже за кілька годин після того, як Семмі взнала про вагітність, вона народила. Про це Еванс розповіла у програмі This Morning.

Жінка випадково дізналась про вагітність

Як розповіла Семмі, вона навіть не здогадувалася про свою "приховану вагітність". Так, 14 вересня цього року жінка звернулася до лікарів через певні симптоми, які її турбували.

"Я почувалася якось дивно… Це тривало вже певний час, і я не могла зрозуміти, що відбувається", — зізналась Еванс.

Жінка пояснила, що в неї кілька місяців не було менструації, але вона пов’язувала це зі схудненням, фізичними вправами та віком.

Крім того, два роки тому їй встановили шлунковий бандаж, завдяки чому вона скинула близько 63,5 кілограма. На думку Семмі, саме це завадило їй вчасно помітити вагітність.

Видео дня

Під час візиту до сімейного лікаря Еванс розповіла про дивне ущільнення на животі та інші симптоми. Спочатку медики припустили, що це грижа, але в межах обстеження вирішили також провести тест на вагітність.

Хоча перший тест показав негативний результат, лікар побачив ледь помітну смужку й порадив жінці зробити ще один тест удома. Другий тест виявився позитивним, проте Еванс навіть не припускала, що пологи можуть бути вже зовсім близько.

41-річна Семмі Еванс Фото: Скрін відео

Стрімкі пологи

Того ж вечора жінка жила звичним життям: приймала антибіотики від інфекції сечовивідних шляхів і пішла на заплановане заняття з аквааеробіки. Близько першої години ночі у неї почалися болі в животі.

Спершу Еванс подумала, що це менструальні болі. Коли біль посилився – їй викликали швидку допомогу. Після прибуття до лікарні медики підтвердили наявність дитини.

За словами Еванс, спочатку вона дуже хвилювалася, оскільки медики не могли одразу визначити термін вагітності й те, чи не народиться дитина передчасно.

Чоловік жінки – 38-річний Трістон Маккенд – у той момент був на роботі в Іспанії. Еванс зателефонувала йому і повідомила про новину.

Як виявилось, пара не планувала більше дітей, оскільки у Еванс уже був 10-річний син, а в Маккенда — 16-річна донька.

Поки чоловік Еванс добирався до лікарні – їхній син Ноа вже з’явився на світ. Хлопчик народився здоровим і доношеним, з вагою близько 3 кілограми 650 грамів.

Семмі Еванс народила хлопчика Фото: Instagram Чоловік Семмі із сином Фото: Instagram

Попри шок від того, що Еванс так несподівано знову стала мамою, вона каже, що вже звикла до життя з маленьким Ноа.

"Я була в такому стані: "Боже, невже він справжній?" Я просто не могла повірити в те, що відбувається. Не можу сказати, що між нами одразу виник якийсь особливий зв’язок. Було лише відчуття: "О Боже, це ж моя дитина!"" — зазначила жінка.

Семмі Еванс Фото: Instagram Родина Семмі Еванс Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася подробицями про те, як їй вдалося зберегти вагітність у таємниці аж до самого народження сина Оскара.

Акторка Катерина Тишкевич оголосила про першу вагітність після складного періоду. У жінки довгий час були хронічні головні болі, вона навіть лежала в комі, тому новина про вагітність стала початком нового щасливого шляху.

Крім того, трихолог Олена Завалішина, яка наразі живе та працює в Німеччині, розповіла про вагітність та пологи на чужині. Жінка довго не могла оговтатися від пережитого у німецькому пологовому будинку.