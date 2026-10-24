В Шотландии продают отдаленный остров, но есть один нюанс (фото)

Остров Гилдавасей расположен у западного побережья Шетландских островов. Там невероятные пейзажи, и можно увидеть много интересных птиц. Однако в этом месте нет никаких привычных удобств.

Сегодня отдых без телефона становится всё более популярным, ведь многие стремятся "отключиться" ради собственного психического здоровья. Поэтому остров Гилдавасей — именно то, что нужно. Об этом сообщает Euronews.

Чем отличается остров

Если вы ищете возможность жить в полной изоляции от цивилизации — и у вас есть 414 тысяч евро — возможно, вам стоит обратить внимание на этот удаленный шотландский остров, который недавно выставили на продажу.

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Остров Гилдавасей, расположенный у западного побережья Шетландских островов, имеет площадь около 110 гектаров. Добраться сюда можно только на лодке.

Отмечается, что когда-то здесь проживала небольшая община, однако сегодня, помимо потрясающих пейзажей, тишины и покоя, вы найдете лишь каменный домик и небольшой причал.

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Дом на острове Гилдавасей Фото: Euronews

Жизнь без цивилизации

Домик на острове не подключен к электросети. Агенты по недвижимости говорят, что предыдущие владельцы использовали небольшую ветряную турбину и дизельный генератор, но новым хозяевам придётся самостоятельно позаботиться об энергоснабжении.

В доме есть гостиная с печью на твёрдом топливе, спальня открытой планировки, а также отдельная ванная комната с душем, умывальником и туалетом.

Тем, кто захочет улучшить условия проживания, придется получить разрешение на строительство. Таким образом, этот объект лучше всего подойдет тем, кто ценит простой образ жизни и жизнь в гармонии с первозданной природой.

Среди достоинств — непревзойденные пейзажи: береговая линия, два пресноводных озера, а также разнообразный мир птиц, меняющийся в зависимости от времени года.

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