В Шотландии продают отдаленный остров, но есть один нюанс (фото)
Остров Гилдавасей расположен у западного побережья Шетландских островов. Там невероятные пейзажи, и можно увидеть много интересных птиц. Однако в этом месте нет никаких привычных удобств.
Сегодня отдых без телефона становится всё более популярным, ведь многие стремятся "отключиться" ради собственного психического здоровья. Поэтому остров Гилдавасей — именно то, что нужно. Об этом сообщает Euronews.
Чем отличается остров
Если вы ищете возможность жить в полной изоляции от цивилизации — и у вас есть 414 тысяч евро — возможно, вам стоит обратить внимание на этот удаленный шотландский остров, который недавно выставили на продажу.
Вы бы променяли квартиру в городе на дом в селе?
Остров Гилдавасей, расположенный у западного побережья Шетландских островов, имеет площадь около 110 гектаров. Добраться сюда можно только на лодке.
Отмечается, что когда-то здесь проживала небольшая община, однако сегодня, помимо потрясающих пейзажей, тишины и покоя, вы найдете лишь каменный домик и небольшой причал.
Жизнь без цивилизации
Домик на острове не подключен к электросети. Агенты по недвижимости говорят, что предыдущие владельцы использовали небольшую ветряную турбину и дизельный генератор, но новым хозяевам придётся самостоятельно позаботиться об энергоснабжении.
В доме есть гостиная с печью на твёрдом топливе, спальня открытой планировки, а также отдельная ванная комната с душем, умывальником и туалетом.
Тем, кто захочет улучшить условия проживания, придется получить разрешение на строительство. Таким образом, этот объект лучше всего подойдет тем, кто ценит простой образ жизни и жизнь в гармонии с первозданной природой.
Среди достоинств — непревзойденные пейзажи: береговая линия, два пресноводных озера, а также разнообразный мир птиц, меняющийся в зависимости от времени года.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Пара из Украины недавно приобрела дом в Испании с невероятным видом на горы. Однако дом расположен в конце улицы и вдали от цивилизации.
- В горах нашли дом бабушки, прожившей 90 лет вдали от цивилизации.
Кроме того, в городке Игл на Аляске семья Оливии Джонс уже полгода живёт без магазинов и цивилизации. В таких условиях женщина проживает с мужем и четырьмя детьми.