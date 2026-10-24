У Шотландії продають віддалений острів, але є нюанс (фото)

Острів Гілдавасей розташований біля західного узбережжя Шетландських островів. Там неймовірні краєвиди та можна побачити багато цікавих птахів. Однак у цьому місці немає жодних звичних зручностей.

На сьогодні відпочинок без телефону стає дедалі популярнішим, адже багато хто прагне "вимкнутися" заради власного психічного здоров’я. Тому острів Гілдавасей – саме те, що потрібно. Про це повідомляє Euronews.

Чим вирізняється острів

Якщо ви шукаєте варіант життя в повній ізоляції від цивілізації — і маєте вільні 414 тисяч євро — можливо, вам варто звернути увагу на цей віддалений шотландський острів, який нещодавно виставили на продаж.

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Острів Гілдавасей, що розташований біля західного узбережжя Шетландських островів, має площу близько 110 гектарів. Дістатися сюди можна лише човном.

Зазначається, що колись тут мешкала невелика громада, проте сьогодні, окрім приголомшливих краєвидів, тиші та спокою, ви знайдете лише кам’яний будиночок і невеликий причал.

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Будинок на острові Гілдавасей Фото: Euronews

Життя без цивілізації

Будиночок на острові не підключений до електромережі. Агенти з нерухомості кажуть, що попередні власники використовували невелику вітротурбіну та дизельний генератор, але новим господарям доведеться подбати про енергопостачання самостійно.

Житло має вітальню з піччю на твердому паливі, спальну кімнату відкритого планування, а також окрему вбиральню з душем, умивальником і туалетом.

Тим, хто захоче покращити умови проживання, доведеться отримати дозвіл на будівництво. Таким чином, цей об’єкт найкраще підійде тим, хто цінує простий побут і життя в гармонії з первісною природою.

Серед переваг — неперевершені краєвиди: берегова лінія, два прісноводні озера, а також різноманітний світ птахів, що змінюється залежно від пори року.

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