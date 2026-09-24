Без магазинів і в -40 градусів: як сім'я з дітьми виживає на Алясці (відео)

У містечку Ігл на Алясці родина Олівії Джонс пів року вже живе без магазинів і цивілізації. Температура на вулиці сягає до 40 градусів морозу. У таких умовах жінка мешкає з чоловіком та чотирма дітьми.

До найближчого магазину сім’ї їхати 9 годин. Олівія Джонс детально розповідає про їхнє виживання на Алясці у ТikTok.

Виживання родини на Алясці

Олівія разом з чоловіком та чотирма дітьми живе у маленькому містечку Ігл, де загалом мешкає до 100 людей. Щоосені сім’я закуповується продуктами. Вони витрачають на це 4 дні, 2 з яких – в дорозі. Родина бере із собою причіп завдовжки понад чотири метри, морозильну камеру та безліч контейнерів.

За одну таку покупку Олівія платить близько 4 тисячі доларів. Цих запасів вистачить навіть якщо їхнє містечко накриють сильні снігопади.

Для точних підрахунків їжі Олівія веде облік продуктів і витрат. Таким чином жінка розуміє, як надовго її родині вистачить запасів.

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Крім цього, сім'я має цілу систему для вирощування овочів у житлі. Там у них росте картопля, салат, капуста тощо.

Також Олівія з сім’єю любить полювати, пекти хліб, готувати домашню пасту та соуси. Частину страв вони кладуть у морозильну камеру.

До того ж у будні дні у містечко прилітає поштовий літак, який також може доставити необхідні продукти. За словами Олівії, це обходиться дорого, оскільки ціна доставки залежить від ваги посилки.

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