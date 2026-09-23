Пара збудувала будинок із 700 шин та скляних пляшок (фото)

У Колорадських горах, на висоті понад 3 400 метрів, Зак Шехтер та Еліз Шиффман побудували неординарний будинок. Пара спорудила житло із 700 перероблених шин.

Такий будинок Зак і Еліз назвали "Earthship". Його площа становить 65 квадратних метрів. Житло збудували на ділянці площею 12 гектарів над покинутим містом Сент-Елмо. Про це повідомляє Liber Tatea.

Як виглядає будинок із шин

Пара розпочала будівництво у 2020 році і використала для цього 700 вживаних шин. Ідея такого цікавого житла була розроблена в 70-х роках американським архітектором Майклом Рейнольдсом, який пропонував зробити будинок з відходів. Наприклад, алюмінієвих банок, скляних пляшок та шин.

Зак та Еліз захопилися цією дією і в результаті зробили каркас даху з ялини, а сам будинок заглибили у землю, щоб була чудова ізоляція.

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Будинок із шин Фото: Скрін відео

Житло отоплюється за допомогою печі та оранжереї, яка поглинає сонячне світло. Температура всередині може сягати 27 градусів тепла, навіть попри сильні морози на вулиці.

Крім цього, власники встановили на даху шість сонячних панелей, підключених до сучасних свинцево-вугільних акумуляторів. У випадку снігових буревіїв генератор забезпечує резервне електропостачання. Воду збирають із дощу або талого снігу у два підземні резервуари загальною місткістю 9 000 літрів.

Кухня у будинку виготовлена вручну з дерева, а перегородка – з кількох тисяч скляних пляшок, покритих розчином, що створює світловий ефект.

На території житла Зак та Еліз звели теплицю і займаються садівництвом. Грядки автоматично поливаються водою з душової кабіни, раковини та пральної машини. Зазначається, що вода проходить крізь шар гравію та фільтрується перед тим, як її використовують у саду.

Теплиця біля будинку Фото: Скрін відео

Одяг сім’ї сушиться на повітрі влітку та в теплиці взимку. Гарячу воду подає бойлер на пропані.

Зазначається, що для комфортного життя Еліз відкрила власну лісопильню, а Зак заснував будівельну фірму. Наразі вони обоє працюють над будівництвом другого будинка площею 195 квадратних метрів.

Будинок Earthship Фото: Скрін відео Будинок Earthship Фото: Скрін відео

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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