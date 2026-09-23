Пара построила дом из 700 шин и стеклянных бутылок (фото)

В Колорадских горах, на высоте более 3 400 метров, Зак Шехтер и Элиз Шиффман построили необычный дом. Пара возвела жилье из 700 переработанных шин.

Зак и Элиз назвали этот дом "Earthship". Его площадь составляет 65 квадратных метров. Дом построили на участке площадью 12 гектаров над заброшенным городом Сент-Элмо. Об этом сообщает Liber Tatea.

Как выглядит дом из шин

Пара приступила к строительству в 2020 году и использовала для этого 700 подержанных шин. Идея такого интересного жилья была разработана в 70-х годах американским архитектором Майклом Рейнольдсом, который предлагал построить дом из отходов. Например, из алюминиевых банок, стеклянных бутылок и шин.

Зак и Элиз увлеклись этим делом и в итоге сделали каркас крыши из ели, а сам дом заглубили в землю, чтобы обеспечить отличную изоляцию.

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Дом из шин Фото: Скрин видео

Жилье отапливается с помощью печи и оранжереи, которая поглощает солнечный свет. Температура внутри может достигать 27 градусов тепла, даже несмотря на сильные морозы на улице.

Кроме того, владельцы установили на крыше шесть солнечных панелей, подключенных к современным свинцово-угольным аккумуляторам. В случае снежных бурь генератор обеспечивает резервное электроснабжение. Воду собирают из дождя или талого снега в два подземных резервуара общей вместимостью 9 000 литров.

Кухня в доме изготовлена вручную из дерева, а перегородка — из нескольких тысяч стеклянных бутылок, покрытых раствором, создающим световой эффект.

На территории своего дома Зак и Элиз построили теплицу и занимаются садоводством. Грядки автоматически поливаются водой из душевой кабины, раковины и стиральной машины. Отмечается, что вода проходит через слой гравия и фильтруется перед тем, как её используют в саду.

Теплица возле дома Фото: Скрин видео

Одежда семьи сушится на воздухе летом и в теплице зимой. Горячую воду подает бойлер, работающий на пропане.

Отмечается, что для обеспечения комфортной жизни Элиз открыла собственную лесопилку, а Зак основал строительную фирму. В настоящее время они оба занимаются строительством второго дома площадью 195 квадратных метров.

Дом Earthship Фото: Скрин видео Дом Earthship Фото: Скрин видео

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