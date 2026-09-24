Без магазинов и в -40 градусов: как семья с детьми выживает на Аляске (видео)

В городке Игл на Аляске семья Оливии Джонс уже полгода живёт без магазинов и цивилизации. Температура на улице достигает 40 градусов мороза. В таких условиях женщина проживает с мужем и четырьмя детьми.

До ближайшего магазина семье предстоит ехать 9 часов. Оливия Джонс подробно рассказывает в TikTok о том, как им удается выживать на Аляске.

Выживание семьи на Аляске

Оливия вместе с мужем и четырьмя детьми живёт в маленьком городке Игл, где в целом проживает до 100 человек. Каждую осень семья запасается продуктами. Они тратят на это 4 дня, 2 из которых — в дороге. Семья берет с собой прицеп длиной более четырёх метров, морозильную камеру и множество контейнеров.

За одну такую покупку Оливия платит около 4 тысяч долларов. Этих запасов хватит даже в том случае, если их городок накроют сильные снегопады.

Чтобы точно рассчитывать количество еды, Оливия ведёт учёт продуктов и расходов. Таким образом она понимает, на сколько времени её семье хватит запасов.

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Кроме того, у семьи есть целая система для выращивания овощей в доме. Там у них растут картофель, салат, капуста и т. д.

Кроме того, Оливия с семьёй любит охотиться, печь хлеб, готовить домашнюю пасту и соусы. Часть блюд они кладут в морозильную камеру.

К тому же в будние дни в городок прилетает почтовый самолет, который также может доставить необходимые продукты. По словам Оливии, это обходится дорого, поскольку стоимость доставки зависит от веса посылки.

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