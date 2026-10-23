Алена Алена напугала фото из больницы: в каком состоянии рэперша
Украинская рэперша Алена Алена (Alyona Alyona) попала в больницу и поделилась с поклонниками фотографией из медицинского учреждения. Что именно случилось с артисткой — пока неизвестно, но она подчеркнула, что останется жива.
Соответствующий снимок Алена опубликовала на своей странице в Instagram (alyona.alyona.official). Поклонники и близкие друзья рэперши выразили ей слова поддержки в комментариях под постом.
Что случилось с Аленой Аленой
Артистка поделилась фотографией, на которой она лежит в больничной койке. Что именно случилось с Аленой — пока не разглашается. Вероятно, рэперше сделали срочную операцию.
Сама знаменитость в подписи к фото сообщила, что чувствует себя лучше.
"Ну что, буду жить", — так кратко подписала снимок певица.
Звездные друзья и поклонники Алены поддержали ее в комментариях и пожелали скорейшего выздоровления.
- "Мое солнышко, выздоравливай! Обнимаю тебя всем сердцем";
- "Пусть Господь Бог даст тебе сил, скорейшего выздоровления тебе! Богородица в твоем сердце, Иисус Христос дает тебе силу в твоей жизни! Никогда не сдавайся, ты сильная, непобедимая";
- "Да что же такое! Аленочка! Силы тебе, дорогая!";
- "Аленка, ты что, выздоравливай поскорее".
Состояние здоровья певицы
Ранее Алена Алена жаловалась на ухудшение самочувствия и рассказывала о проблемах со здоровьем.
Артистка обратилась к иммунологу из-за частых болезней. По ее словам, в последнее время она почти постоянно сталкивается с различными недугами и не может понять причину такого состояния.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Рэперша Алена Алена призвала военнообязанных самостоятельно выбирать подразделения для службы, не дожидаясь принудительной мобилизации.
- Недавно артистка неожиданно покинула Киев. Теперь звезда будет жить в Ивано-Франковске. По ее словам, этот регион для нее уже как родной.
Кроме того, Алену Алену вновь раскритиковали в сети. Некоторые пользователи "разобрали" артистку за то, что она продает свою одежду на маркетплейсе.