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Алена Алена напугала фото из больницы: в каком состоянии рэперша

Алена Алена в больнице
Алена Алена | Фото: Instagram

Украинская рэперша Алена Алена (Alyona Alyona) попала в больницу и поделилась с поклонниками фотографией из медицинского учреждения. Что именно случилось с артисткой — пока неизвестно, но она подчеркнула, что останется жива.

Соответствующий снимок Алена опубликовала на своей странице в Instagram (alyona.alyona.official). Поклонники и близкие друзья рэперши выразили ей слова поддержки в комментариях под постом.

Что случилось с Аленой Аленой

Артистка поделилась фотографией, на которой она лежит в больничной койке. Что именно случилось с Аленой — пока не разглашается. Вероятно, рэперше сделали срочную операцию.

Сама знаменитость в подписи к фото сообщила, что чувствует себя лучше.

"Ну что, буду жить", — так кратко подписала снимок певица.

Рэперша Алена Алена в больнице
Алена Алена в больнице
Фото: Instagram

Звездные друзья и поклонники Алены поддержали ее в комментариях и пожелали скорейшего выздоровления.

  • "Мое солнышко, выздоравливай! Обнимаю тебя всем сердцем";
  • "Пусть Господь Бог даст тебе сил, скорейшего выздоровления тебе! Богородица в твоем сердце, Иисус Христос дает тебе силу в твоей жизни! Никогда не сдавайся, ты сильная, непобедимая";
  • "Да что же такое! Аленочка! Силы тебе, дорогая!";
  • "Аленка, ты что, выздоравливай поскорее".
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Состояние здоровья певицы

Ранее Алена Алена жаловалась на ухудшение самочувствия и рассказывала о проблемах со здоровьем.

Артистка обратилась к иммунологу из-за частых болезней. По ее словам, в последнее время она почти постоянно сталкивается с различными недугами и не может понять причину такого состояния.

Как выглядит сейчас рэперша Алена Алена
Рэперша Алена Алена
Фото: Threads

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Алену Алену вновь раскритиковали в сети. Некоторые пользователи "разобрали" артистку за то, что она продает свою одежду на маркетплейсе.