Алена Алена напугала фото из больницы: в каком состоянии рэперша

Украинская рэперша Алена Алена (Alyona Alyona) попала в больницу и поделилась с поклонниками фотографией из медицинского учреждения. Что именно случилось с артисткой — пока неизвестно, но она подчеркнула, что останется жива.

Соответствующий снимок Алена опубликовала на своей странице в Instagram (alyona.alyona.official). Поклонники и близкие друзья рэперши выразили ей слова поддержки в комментариях под постом.

Что случилось с Аленой Аленой

Артистка поделилась фотографией, на которой она лежит в больничной койке. Что именно случилось с Аленой — пока не разглашается. Вероятно, рэперше сделали срочную операцию.

Сама знаменитость в подписи к фото сообщила, что чувствует себя лучше.

"Ну что, буду жить", — так кратко подписала снимок певица.

Алена Алена в больнице Фото: Instagram

Звездные друзья и поклонники Алены поддержали ее в комментариях и пожелали скорейшего выздоровления.

"Мое солнышко, выздоравливай! Обнимаю тебя всем сердцем";

"Пусть Господь Бог даст тебе сил, скорейшего выздоровления тебе! Богородица в твоем сердце, Иисус Христос дает тебе силу в твоей жизни! Никогда не сдавайся, ты сильная, непобедимая";

"Да что же такое! Аленочка! Силы тебе, дорогая!";

"Аленка, ты что, выздоравливай поскорее".

Видео дня

Состояние здоровья певицы

Ранее Алена Алена жаловалась на ухудшение самочувствия и рассказывала о проблемах со здоровьем.

Артистка обратилась к иммунологу из-за частых болезней. По ее словам, в последнее время она почти постоянно сталкивается с различными недугами и не может понять причину такого состояния.

Рэперша Алена Алена Фото: Threads

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Рэперша Алена Алена призвала военнообязанных самостоятельно выбирать подразделения для службы, не дожидаясь принудительной мобилизации.

Недавно артистка неожиданно покинула Киев. Теперь звезда будет жить в Ивано-Франковске. По ее словам, этот регион для нее уже как родной.

Кроме того, Алену Алену вновь раскритиковали в сети. Некоторые пользователи "разобрали" артистку за то, что она продает свою одежду на маркетплейсе.