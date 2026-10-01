Алену Алену снова "разнесли" за продажу ношеной одежды: она все объяснила (фото)

Украинскую рэпершу Алену Алену (Alyona Alyona) снова раскритиковали в сети. Некоторые пользователи "разнесли" артистку за то, что она продает свою одежду на маркетплейсе.

В сети Threads решили пристыдить рэпершу за продажу одежды. Однако большинство пользователей встали на защиту Алены Алены.

Алену Алену раскритиковали в сети

Из-за внезапного переезда рэперши в Ивано-Франковск она решила распродать свою одежду. На популярном маркетплейсе Алена Алена выложила фото костюмов, блузок, брюк и обуви. Из-за этого пользователь сети решил, что у знаменитости якобы "все плохо".

"Неужели у Алени всё настолько плохо, что ей приходится продавать вещи на Шафе?" — отметил автор в посте.

Алену Алену раскритиковали в сети Фото: Threads

Другие пользователи сети считают, что в продаже одежды знаменитости нет ничего плохого. Наоборот, они поддержали Алену Алену.

"А нужно выбросить? Нормальная тема. Эти лишние 500 грн можно передать военным";

"Это финансово грамотно. Это экологически правильно. Вы что, всё выбрасываете? Если оно в нормальном состоянии, пусть приносит пользу другому человеку";

"Это называется ответственным потреблением";

"Учитывая, что размер Алёны ещё нужно искать в магазинах, думаю, для многих её вещи — настоящая находка";

"А что плохого? Лучше выбросить или рационально использовать?";

"Респект ей. Могла бы просто выбросить, а так потрудилась, сфотографировала, выложила. Не вижу минусов".

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Реакция сети Фото: Threads Реакция сети Фото: Threads Реакция сети Фото: Threads Реакция сети Фото: Threads

Реакция рэперши

Алена Алена уже успела отреагировать на новую волну хейта в сети. В комментарии программе "Завтрак с 1+1" она заявила, что никогда не выбрасывала свою одежду и ценит её. Ранее звезда обменивалась вещами с близкими, а впоследствии решила дать им "новую жизнь".

Рэперша подчеркнула, что занимается благотворительностью.

"Желаю хейтерам понять, что вещи имеют право на жизнь. Зачем накапливать этот хлам или просто отдавать, если я могу продать это тому, кому это нужно, и таким образом собрать деньги на пожертвование или сшить новую вещь", — сказала Алена Алена.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Алена Алена заявила о мошенниках, которые от её имени предлагают сотрудничество, обещают участие артистки в мероприятиях и даже пытаются создавать фиктивные долги.

Также недавно рэперша оказалась в центре скандала после высказываний на военную тему. Она высказалась о семьях погибших защитников, которые добиваются присвоения звания Героя Украины посмертно.

Кроме того, Алена Алена откровенно поделилась собственным опытом похудения и своим отношением к популярным инъекциям. Она подчеркнула, что никакие "волшебные" средства не дают результата без системного подхода к образу жизни.