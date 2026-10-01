Альону Альону знову "рознесли" за продаж ношеного одягу: вона все пояснила (фото)

Українську реперку Альону Альону (Alyona Alyona) знову розкритикували в мережі. Деякі користувачі «рознесли» артистку через те, що вона продає свій одяг на маркетплейсі.

У мережі Threads реперку вирішили присоромити за продаж одягу. Однак більшість користувачів стали на захист Альони Альони.

Альону Альону розкритикували у мережі

Через раптовий переїзд реперки до Івано-Франківська вона вирішила розпродати свій одяг. На популярному маркетплейсі Альона Альона виклала фото костюмів, блузок, штанів та взуття. Через це користувач мережі вирішив, що у знаменитості нібито "все погано".

"Невже в Альони все так погано, що доводиться речі на Шафі продавати?" — зазначив автор у дописі.

Альону Альону розкритикували у мережі Фото: Threads

Інші користувачі мережі вважають, що у продажі одягу знаменитості немає нічого поганого. Вони навпаки підтримали Альону Альону.

"А треба викинути? Нормальна тема. Ті зайві 500 грн можна військовим закинути";

"Це фінансово грамотно. Це екологічно правильно. Ви що, викидаєте все? Якщо воно в нормальному стані, то хай приносить користь іншій людині";

"Це називається відповідальне споживання";

"Враховуючи, що розмір Альони ще треба піти знайти у магазинах, гадаю, багато кому її речі, як знахідка";

"А що поганого? Краще викинути чи раціонально використовувати?";

"Респект їй. Могла б просто викинути, а так запарилась, пофоткала, запостила. Не бачу мінусів".

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Реакція мережі Фото: Threads Реакція мережі Фото: Threads Реакція мережі Фото: Threads Реакція мережі Фото: Threads

Реакція реперки

Альона Альона вже встигла відреагувати на нову хвилю хейту у мережі. У коментарі "Сніданку з 1+1" вона заявила, що ніколи не викидала свій одяг та цінує його. Раніше зірка обмінювалася речами із близькими, а згодом вирішила дати їм "нове життя".

Реперка наголосила, що робить добру справу.

"Бажаю хейтерам розуміння того, що речі мають право жити. Нащо накопичувати цей мотлох чи просто віддавати, якщо я можу продати це тому, кому потрібно, і, таким чином, зібрати гроші на донат чи нову річ зшити", — сказала Альона Альона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Альона Альона заявила про аферистів, які від її імені пропонують співпрацю, обіцяють присутність артистки на заходах та навіть намагаються створювати штучні борги.

Також нещодавно реперка опинилася в центрі скандалу після висловлювань на військову тему. Вона висловилась про родини загиблих захисників, які домагаються присвоєння звання Героя України посмертно.

Крім того, Альона Альона відверто поділилася власним досвідом схуднення та ставленням до популярних ін’єкцій. Вона наголосила, що жодні "чарівні" засоби не працюють без системного підходу до способу життя.