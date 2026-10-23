Альона Альона налякала фото із лікарні: в якому стані зірка Євробачення (фото)

Українська реперка Альона Альона (Alyona Alyona) потрапила до лікарні і поділилась із шанувальниками фото із медзакладу. Що саме сталося з артисткою – поки невідомо, але вона наголосила, що буде жити.

Відповідний кадр Альона Альона оприлюднила на сторінці в Instagram (alyona.alyona.official). Прихильники та близькі друзі реперки виразили їй слова підтримки у коментарях під дописом.

Що сталося з Альоною Альоною

Артистка поділилась знімком, на якому лежить у лікарняному ліжку. Що саме сталося з Альоною – поки не розголошується. Ймовірно, реперці зробили термінову операцію.

Сама знаменитість у підписі під фото заявила, що почувається краще.

"Ну що, жити буду", — коротко підписала кадр співачка.

Альона Альона у лікарні Фото: Instagram

Зіркові друзі та прихильники Альони підтримали її у коментарях та побажали швидкого відновлення.

"Моє сонце, одужуй! Обіймаю всім серцем";

"Нехай Господь Бог дає тобі сили, швидкого одужання тобі! Матір Божа у твоєму серці, Ісус Христос дає тобі силу у твоє життя! Ніколи не здавайся, ти сильна, непереможна";

"Та що ж таке! Альоночко! Сил тобі, дорога!";

"Альонко, ти що, одужуй скоріше".

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Стан здоров’я співачки

Раніше Альона Альона скаржилася на погіршення самопочуття та розповідала про проблеми зі здоров’ям.

Артистка зверталась до імунолога через часті хвороби. За її словами, останнім часом вона майже безперервно стикається з різними недугами й не може зрозуміти причину такого стану.

Реперка Альона Альона Фото: Threads

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Реперка Альона Альона закликала військовозобов'язаних самостійно обирати підрозділи для служби, не чекаючи на примусову мобілізацію.

Нещодавно артистка несподівано залишила Київ. Тепер зірка житиме в Івано-Франківську. За її словами, цей регіон для неї вже як рідний.

Крім того, Альону Альону знову розкритикували в мережі. Деякі користувачі "рознесли" артистку через те, що вона продає свій одяг на маркетплейсі.