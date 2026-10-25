В селе продают дом всего за 3 000 долларов: что в нем особенного (видео)

В селе Писаровщина, расположенном в Миргородском районе Полтавской области, продается дом всего за три тысячи долларов. В доме есть всё необходимое — мебель, бытовая техника, газ и электричество.

Отопление в доме — печное. Владельцы самостоятельно выставили дом на продажу и не требуют комиссионных. Соответствующее видео было опубликовано на канале в YouTube.

Как выглядит дом

Дом расположен в селе Писаровщина Миргородского района Полтавской области. Стоимость дома составляет три тысячи долларов. Общая площадь — 55,1 квадратных метров. В доме три комнаты, кухня, прихожая и чердак.

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Что касается коммуникаций, то в доме подключены газ и электричество. Во дворе есть колодец.

Отопление в доме — печное. Сам дом построен из кирпича, а крыша — из шифера. На окнах установлены решетки.

Как выглядит дом в деревне Фото: Скрин видео Как выглядит дом в деревне Фото: Скрин видео

Автор видео отметил, что дом находится в хорошем, пригодном для проживания состоянии. Владельцы оставляют мебель и бытовую технику для использования.

Видео дня

Кроме того, на территории участка есть газифицированная летняя кухня, огород и сад с посаженными фруктовыми деревьями. Общая площадь — 25 соток.

Кстати, в селе есть отделение "Укрпочты", что удобно для местных жителей. Автор подчеркнул, что владельцы продают дом самостоятельно и без комиссии.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В сети появилось объявление о продаже дома недалеко от Киева. Цена жилья составляет всего 12 тысяч гривен. Дом старого типа, но, по словам автора, в очень хорошем состоянии.

В селе Лиман Белгород-Днестровского района Одесской области продают дом всего за $5 200. Дом расположен у моря, имеет забор и много хозяйственных построек.

Кроме того, в Украине можно приобрести двухэтажный дом всего за 25 тысяч гривен. Дом утеплен снаружи и оснащен всеми удобствами — газом, водой и электричеством.