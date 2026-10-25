У селі продають будинок лише за 3 000 доларів: що в ньому особливого (відео)

У селі Писарівщина, що в Миргородському районі Полтавської області, продається будинок всього за три тисячі доларів. У житлі є все необхідне – меблі, побутова техніка, газ та електрика.

Опалення у будинку – пічне. Власники особисто виставили на продаж оселю і не вимагають комісії. Відповідне відео оприлюднили на каналі в YouTube.

Як виглядає будинок

Житло розташоване у селі Писарівщина Миргородського району Полтавської області. Вартість будинку становить три тисячі доларів. Загальна площа – 55,1 квадратних метрів. Усередині оселі є три кімнати, кухня, коридор та горище.

Опитування Чи проміняли б ви квартиру в місті на будинок у селі? Опитування відкрите до Так, забираю ключі й їду садити помідори Можливо, але город хай обробляє хтось інший Хіба не буде іншого вибору Нізащо в світі: мені й балкона вистачає Голосувати

Щодо комунікацій – у будинку підключено газ та електрику. На подвір’ї є колодязь.

Опалення у житлі – пічне. Сам будинок побудовано із цегли, а покрівля зроблена із шиферу. На вікнах встановлено решітки.

Як виглядає будинок в селі Фото: Скрін відео Як виглядає будинок в селі Фото: Скрін відео

Автор відео зазначив, що будинок знаходиться у добротному, житловому стані. Для користування власники залишають меблі та побутову техніку.

Видео дня

Крім цього, на території ділянки є газифікована літня кухня, город та садок із посадженими фруктовими деревами. Загальна площа – 25 соток.

До речі, у селі є Укрпошта, що зручно для місцевих жителів. Автор наголосив, що власники продають будинок від себе та без комісії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У мережі оприлюднили продаж будинку неподалік від Києва. Ціна житла становить лише 12 тисяч гривень. Оселя старого типу, але, за словами автора, дуже охайна.

У селі Лиман Білгород-Дністровського району Одеської області продають будинок лише за $5 200. Житло розташоване біля моря, має паркан та багато господарських приміщень.

Крім того, в Україні можна придбати двоповерховий будинок всього за 25 тисяч гривень. Житло утеплене зовнішньо і має усі зручності – газ, вода та світло.