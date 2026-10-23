Премьер Корецкий засветил роскошный галстук за 11 тысяч гривен (фото)

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий любит носить изысканные галстуки от известных брендов. Так, недавно на политике заметили аксессуар от Canali, стоимость которого превышает 11 тысяч гривен.

Изысканный галстук идеально вписался в деловой стиль министра. Подробнее об этом расскажет "Фокус".

Роскошный галстук Корецкого

Так, премьер-министр Украины уже несколько раз появлялся на публике в эффектном галстуке бренда Canali. Сейчас этот аксессуар продается по акции за 7 728 гривен, а в обычной цене он стоит 11 040 гривен.

Текстурированный галстук Canali изготовлен из шелка. Он станет изысканным акцентом в деловом или праздничном образе.

Сергей Корецкий Фото: Скрин видео Сергей Корецкий Фото: Скрин видео

Кроме того, галстук министра снабжен задней петлей для фиксации узкого конца и подкладкой в тон.

"Идеальный выбор для тех, кто ценит качество и детали", — отмечает бренд.

Галстук Корецкого Фото: Скриншот

Сергей Корецкий — что о нём известно

Это украинский топ-менеджер, ранее возглавлявший НАК "Нафтогаз Украины". До этого Корецкий был руководителем "Укрнафты" и "Укртатнафты".

Видео дня

16 июля этого года Верховная Рада назначила Корецкого премьер-министром Украины. "За" это решение проголосовали 289 депутатов.

Интересно, что новый министр имеет более 20 лет опыта работы в энергетической отрасли. Ранее он также занимал руководящие должности в Continuum, сети WOG и компании Idealist Coffee Co.

Сергей Корецкий Фото: Из открытых источников

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