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Жена Усика похвасталась платьем стоимостью почти 5 тысяч долларов (фото)

Жена боксёра Екатерина Усик
Екатерина Усик | Фото: Instagram

Супруга украинского боксёра Александра Усика — Екатерина — продемонстрировала изысканный образ. Недавно звезда отмечала юбилей отца и для торжества выбрала платье от известного бренда Tom Ford.

Наряд Екатерины Усик обошёлся ей почти в пять тысяч долларов. Фотографиями в этом платье жена боксёра поделилась на своей странице в Instagram (usyk_kate1505).

Как выглядит изысканное платье Усик

Екатерина продемонстрировала роскошный наряд на праздновании юбилея отца. Платье-плиссе от Tom Ford отличается воротником-стойкой и удлиненной завязкой, переходящей в шарф. Наряд дополняет пояс. Модель без рукавов, а её длина достигает ниже колен.

Изысканный образ Екатерины Усик
Изысканный образ Екатерины Усик
Фото: Instagram
Изысканный образ Екатерины Усик
Изысканный образ Екатерины Усик
Фото: Instagram
Изысканный образ Екатерины Усик
Изысканный образ Екатерины Усик
Фото: Instagram
Изысканный образ Екатерины Усик
Изысканный образ Екатерины Усик
Фото: Instagram
Изысканный образ Екатерины Усик
Изысканный образ Екатерины Усик
Изысканный образ Екатерины Усик
Изысканный образ Екатерины Усик

Элегантный наряд обошёлся супруге боксёра в 4 950 долларов (около 222 332 гривен).

Екатерина Усик в платье стоимостью почти 5 тысяч долларов
Платье Екатерины Усик стоит почти 5 тысяч долларов
Фото: Скриншот

Усики любят дорогую одежду

Недавно Александр и Екатерина Усики отпраздновали 17-ю годовщину свадьбы. Пара устроила вечеринку в Испании.

Екатерина надела на праздник платье-комбинацию с бретелями от французского модного дома Schiaparelli. Стоимость наряда составляет 8 300 евро.

Видео дня

Тем временем Александр выбрал для торжества костюм из итальянской ткани. Костюм сшил бренд StudioSuits. Его наряд обошёлся значительно дешевле — 1 300 долларов.

Александр Усик и его жена Екатерина
Александр и Екатерина Усики
Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, жена Усика поделилась с подписчиками в сети фотографиями роскошного празднования дня рождения отца. Ее отцу исполнилось 65 лет.