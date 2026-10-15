Жена Усика похвасталась платьем стоимостью почти 5 тысяч долларов (фото)

Супруга украинского боксёра Александра Усика — Екатерина — продемонстрировала изысканный образ. Недавно звезда отмечала юбилей отца и для торжества выбрала платье от известного бренда Tom Ford.

Наряд Екатерины Усик обошёлся ей почти в пять тысяч долларов. Фотографиями в этом платье жена боксёра поделилась на своей странице в Instagram (usyk_kate1505).

Как выглядит изысканное платье Усик

Екатерина продемонстрировала роскошный наряд на праздновании юбилея отца. Платье-плиссе от Tom Ford отличается воротником-стойкой и удлиненной завязкой, переходящей в шарф. Наряд дополняет пояс. Модель без рукавов, а её длина достигает ниже колен.

Изысканный образ Екатерины Усик Фото: Instagram Изысканный образ Екатерины Усик Фото: Instagram Изысканный образ Екатерины Усик Фото: Instagram Изысканный образ Екатерины Усик Фото: Instagram

Элегантный наряд обошёлся супруге боксёра в 4 950 долларов (около 222 332 гривен).

Платье Екатерины Усик стоит почти 5 тысяч долларов Фото: Скриншот

Усики любят дорогую одежду

Недавно Александр и Екатерина Усики отпраздновали 17-ю годовщину свадьбы. Пара устроила вечеринку в Испании.

Екатерина надела на праздник платье-комбинацию с бретелями от французского модного дома Schiaparelli. Стоимость наряда составляет 8 300 евро.

Видео дня

Тем временем Александр выбрал для торжества костюм из итальянской ткани. Костюм сшил бренд StudioSuits. Его наряд обошёлся значительно дешевле — 1 300 долларов.

Александр и Екатерина Усики Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Жена известного украинского боксёра Александра Усика — Екатерина — 25 сентября вместе с мужем отпраздновала 17-ю годовщину свадьбы. Пара по-прежнему невероятно любит друг друга и демонстрирует это на публике.

Также Екатерина Усик показала последствия российского удара по Киеву и области. В результате удара пострадал их семейный дом.

Кроме того, жена Усика поделилась с подписчиками в сети фотографиями роскошного празднования дня рождения отца. Ее отцу исполнилось 65 лет.