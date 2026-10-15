RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

Дружина Усика похизувалась сукнею за майже 5 тисяч доларів (фото)

Дружина боксера Катерина Усик
Катерина Усик | Фото: Instagram

Дружина українського боксера Олександра Усика – Катерина – продемонструвала вишуканий образ. Нещодавно зірка святкувала ювілей батька, і для гучного гуляння обрала сукню від відомого бренду Tom Ford.

Вбрання Катерини Усик коштувало їй майже п’ять тисяч доларів. Відповідними кадрами у сукні дружина боксера поділилась на сторінці в Instagram (usyk_kate1505).

Як виглядає вишукана сукня Усик

Катерина похизувалась розкішним аутфітом на святкуванні ювілею тата. Сукня-плісе Tom Ford вирізняється коміром-стійкою та подовженою зав’язкою, що переходить у шарф. Вбрання доповнює пояс. Модель не має рукавів, а її довжина сягає нижче колін.

Сукня Усик за майже 5 тисяч доларів
Вишуканий образ Катерини Усик
Фото: Instagram
Сукня Усик за майже 5 тисяч доларів
Вишуканий образ Катерини Усик
Фото: Instagram
Сукня Усик за майже 5 тисяч доларів
Вишуканий образ Катерини Усик
Фото: Instagram
Сукня Усик за майже 5 тисяч доларів
Вишуканий образ Катерини Усик
Фото: Instagram
Сукня Усик за майже 5 тисяч доларів
Сукня Усик за майже 5 тисяч доларів
Сукня Усик за майже 5 тисяч доларів
Сукня Усик за майже 5 тисяч доларів

Вишуканий образ обійшовся дружині боксера у 4 950 доларів (близько 222 332 гривень).

Катерина Усик у сукня за майже 5 тисяч доларів
Сукня Катерини Усик коштує майже 5 тисяч доларів
Фото: Скріншот

Усики полюбляють коштовний одяг

Нещодавно Олександр та Катерина Усики відсвяткували 17-ту річницю весілля. Пара організувала вечірку в Іспанії.

Катерина одягла на свято сукню-комбінацію з бретелями від французького модного будинку Schiaparelli. Вартість вбрання становить 8 300 євро.

Видео дня

Тим часом як Олександр обрав для святкування костюм з італійської тканини. Вбрання пошив бренд StudioSuits. Його образ коштував значно дешевше – 1 300 доларів.

Олександр Усик та його дружина Катерина
Олександр та Катерина Усики
Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, дружина Усика поділилась з підписниками у мережі кадрами розкішного святкування дня народження батька. Її татові виповнилось 65 років.