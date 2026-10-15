Дружина Усика похизувалась сукнею за майже 5 тисяч доларів (фото)

Дружина українського боксера Олександра Усика – Катерина – продемонструвала вишуканий образ. Нещодавно зірка святкувала ювілей батька, і для гучного гуляння обрала сукню від відомого бренду Tom Ford.

Вбрання Катерини Усик коштувало їй майже п’ять тисяч доларів. Відповідними кадрами у сукні дружина боксера поділилась на сторінці в Instagram (usyk_kate1505).

Як виглядає вишукана сукня Усик

Катерина похизувалась розкішним аутфітом на святкуванні ювілею тата. Сукня-плісе Tom Ford вирізняється коміром-стійкою та подовженою зав’язкою, що переходить у шарф. Вбрання доповнює пояс. Модель не має рукавів, а її довжина сягає нижче колін.

Вишуканий образ Катерини Усик Фото: Instagram Вишуканий образ Катерини Усик Фото: Instagram Вишуканий образ Катерини Усик Фото: Instagram Вишуканий образ Катерини Усик Фото: Instagram

Вишуканий образ обійшовся дружині боксера у 4 950 доларів (близько 222 332 гривень).

Сукня Катерини Усик коштує майже 5 тисяч доларів Фото: Скріншот

Усики полюбляють коштовний одяг

Нещодавно Олександр та Катерина Усики відсвяткували 17-ту річницю весілля. Пара організувала вечірку в Іспанії.

Катерина одягла на свято сукню-комбінацію з бретелями від французького модного будинку Schiaparelli. Вартість вбрання становить 8 300 євро.

Видео дня

Тим часом як Олександр обрав для святкування костюм з італійської тканини. Вбрання пошив бренд StudioSuits. Його образ коштував значно дешевше – 1 300 доларів.

Олександр та Катерина Усики Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Дружина відомого українського боксера Олександра Усика – Катерина – 25 вересня разом із чоловіком відсвяткувала 17-ту річницю весілля. Пара досі неймовірно кохає одне одного та демонструє це на публіці.

Також Катерина Усик показала наслідки російської атаки на Київ та область. Внаслідок удару постраждав їхній сімейний будинок.

Крім того, дружина Усика поділилась з підписниками у мережі кадрами розкішного святкування дня народження батька. Її татові виповнилось 65 років.