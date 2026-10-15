Дружина Усика похизувалась сукнею за майже 5 тисяч доларів (фото)
Дружина українського боксера Олександра Усика – Катерина – продемонструвала вишуканий образ. Нещодавно зірка святкувала ювілей батька, і для гучного гуляння обрала сукню від відомого бренду Tom Ford.
Вбрання Катерини Усик коштувало їй майже п’ять тисяч доларів. Відповідними кадрами у сукні дружина боксера поділилась на сторінці в Instagram (usyk_kate1505).
Як виглядає вишукана сукня Усик
Катерина похизувалась розкішним аутфітом на святкуванні ювілею тата. Сукня-плісе Tom Ford вирізняється коміром-стійкою та подовженою зав’язкою, що переходить у шарф. Вбрання доповнює пояс. Модель не має рукавів, а її довжина сягає нижче колін.
Вишуканий образ обійшовся дружині боксера у 4 950 доларів (близько 222 332 гривень).
Усики полюбляють коштовний одяг
Нещодавно Олександр та Катерина Усики відсвяткували 17-ту річницю весілля. Пара організувала вечірку в Іспанії.
Катерина одягла на свято сукню-комбінацію з бретелями від французького модного будинку Schiaparelli. Вартість вбрання становить 8 300 євро.
Тим часом як Олександр обрав для святкування костюм з італійської тканини. Вбрання пошив бренд StudioSuits. Його образ коштував значно дешевше – 1 300 доларів.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Дружина відомого українського боксера Олександра Усика – Катерина – 25 вересня разом із чоловіком відсвяткувала 17-ту річницю весілля. Пара досі неймовірно кохає одне одного та демонструє це на публіці.
- Також Катерина Усик показала наслідки російської атаки на Київ та область. Внаслідок удару постраждав їхній сімейний будинок.
Крім того, дружина Усика поділилась з підписниками у мережі кадрами розкішного святкування дня народження батька. Її татові виповнилось 65 років.