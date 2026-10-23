Прем'єр Корецький засвітив розкішну краватку за 11 тисяч гривень (фото)

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький полюбляє носити вишукані краватки від відомих брендів. Так, нещодавно у політика помітили аксесуар від Canali, вартість якого становить понад 11 тисяч гривень.

Вишукана краватка ідеально вписалася у діловий стиль міністра. Детальніше про це – розповість Фокус.

Розкішна краватка Корецького

Так, прем’єр-міністр України вже кілька разів виходив на публіку в ефектній краватці від бренду Canali. Наразі такий аксесуар продають по акції за 7 728 гривень, а так він коштує 11 040 гривень.

Текстурована краватка Canali виконана із шовку. Вона додасть вишуканого акценту у діловому чи святковому стилі.

Сергій Корецький Фото: Скрін відео Сергій Корецький Фото: Скрін відео

До того ж краватка міністра оснащена задньою петелькою для фіксації вузького кінця та підкладкою в тон.

"Ідеальний вибір для тих, хто цінує якість і деталі", — зазначає бренд.

Краватка Корецького Фото: Скріншот

Сергій Корецький – що про нього відомо

Це український топменеджер, який раніше очолював НАК "Нафтогаз України". До цього Корецький був керівником "Укрнафти" та "Укртатнафти".

Видео дня

16 липня цього року Верховна Рада призначила Корецького прем’єр-міністром України. "За" рішення проголосували 289 парламентарів.

Цікаво, що новий міністр має понад 20 років досвіду роботи в енергетичній галузі. Раніше він також обіймав керівні посади у Continuum, мережі WOG та компанії Idealist Coffee Co.

Сергій Корецький Фото: З відкритих джерел

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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