Прем'єр Корецький засвітив розкішну краватку за 11 тисяч гривень (фото)
Прем'єр-міністр України Сергій Корецький полюбляє носити вишукані краватки від відомих брендів. Так, нещодавно у політика помітили аксесуар від Canali, вартість якого становить понад 11 тисяч гривень.
Вишукана краватка ідеально вписалася у діловий стиль міністра. Детальніше про це – розповість Фокус.
Розкішна краватка Корецького
Так, прем’єр-міністр України вже кілька разів виходив на публіку в ефектній краватці від бренду Canali. Наразі такий аксесуар продають по акції за 7 728 гривень, а так він коштує 11 040 гривень.
Текстурована краватка Canali виконана із шовку. Вона додасть вишуканого акценту у діловому чи святковому стилі.
До того ж краватка міністра оснащена задньою петелькою для фіксації вузького кінця та підкладкою в тон.
"Ідеальний вибір для тих, хто цінує якість і деталі", — зазначає бренд.
Сергій Корецький – що про нього відомо
Це український топменеджер, який раніше очолював НАК "Нафтогаз України". До цього Корецький був керівником "Укрнафти" та "Укртатнафти".
16 липня цього року Верховна Рада призначила Корецького прем’єр-міністром України. "За" рішення проголосували 289 парламентарів.
Цікаво, що новий міністр має понад 20 років досвіду роботи в енергетичній галузі. Раніше він також обіймав керівні посади у Continuum, мережі WOG та компанії Idealist Coffee Co.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
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