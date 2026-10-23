После тяжелой болезни умер звезда фильма "Пропала грамота" Федор Стригун

Во Львове на 87-м году жизни скончался народный артист Украины, актёр Фёдор Стригун. Долгое время он боролся с тяжёлой болезнью. Месяц назад ему сделали операцию, после которой мужчина проходил реабилитацию.

Стригун запомнился зрителям ролями в легендарных фильмах "Пропавшая грамота", "Запорожец за Дунаем" и "Каменная душа". О смерти актера сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

У актёра были серьёзные проблемы со здоровьем, и он долгое время боролся с тяжёлой болезнью. В сентябре этого года он перенёс операцию, после которой проходил реабилитацию.

Украинцы с глубокой скорбью выразили искренние соболезнования семье, близким и коллегам выдающегося артиста.

Умер Фёдор Стригун — что о нём известно

Максим Козицкий подчеркнул, что имя актера навсегда вошло в историю украинского театра и культурной жизни Львовской области.

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"С огромной скорбью узнал, что ушел из жизни человек-эпоха — Федор Стригун. Его имя навсегда вписано в историю украинского театра и культурной жизни Львовской области", — отметил глава ОГА.

Федор Стригун Фото: ОВА

Федор Стригун всю свою жизнь посвятил Львову и сцене театра имени Марии Заньковецкой. Он сыграл более сотни ролей и поставил десятки спектаклей, среди которых легендарные постановки "Маруся Чурай", "Хозяин", "Гамлет", "Ромео и Джульетта", "Гайдамаки" и "Мазепа".

Кроме того, Стригун запомнился украинцам своими ролями в фильмах "Пропавшая грамота", "Запорожец за Дунаем" и "Каменная душа".

Актёр является лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 1978 года за спектакль "Тил", а также в 1979 году ему было присвоено звание народного артиста.

Кроме того, Стригун является академиком Национальной академии искусств Украины и кавалером орденов князя Ярослава Мудрого и "За заслуги".

Артист также много лет преподавал во Львовской национальной музыкальной академии имени Лысенко и в Национальном университете имени Франко.

Актер Федор Стригун Фото: Facebook

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Скончался народный артист Украины, актёр Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Олег Шаварский. Ему было 80 лет.

Также на 88-м году жизни ушел из жизни заслуженный артист Украины Леонид Марченко, который более 60 лет посвятил работе в Театре юного зрителя на Липках.

Кроме того, в возрасте 98 лет скончалась народная артистка Украины Галина Яблонская. Она является легендой Национального академического драматического театра им. Ивана Франко и посвятила себя сцене более 70 лет.