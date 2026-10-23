Після важкої хвороби помер зірка фільму "Пропала грамота" Федір Стригун

У Львові на 87-му році життя помер народний артист України, актор Федір Стригун. Тривалий час він боровся із важкою хворобою. Місяць тому йому зробили операцію, після якої чоловік проходив реабілітацію.

Стригун запам’ятався глядачам ролями у легендарних кінострічках "Пропала грамота", "Запорожець за Дунаєм" та "Камінна душа". Про смерть актора повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Актор мав серйозні проблеми зі здоров’ям і тривалий час боровся із важкою хворобою. У вересні цього року він переніс операцію, після якої проходив реабілітацію.

Українці з величезним сумом висловили щирі співчуття родині, близьким та колегам видатного артиста.

Помер Федір Стригун – що про нього відомо

Максим Козицький наголосив, що ім’я актора назавжди вписане в історію українського театру та культурного життя Львівщини.

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"З величезним сумом дізнався, що відійшла у вічність людина-епоха – Федір Стригун. Його ім’я назавжди вписане в історію українського театру та культурного життя Львівщини", — зазначив очільник ОВА.

Федір Стригун Фото: ОВА

Федір Стригун усе своє життя присвятив Львову та сцені театру імені Марії Заньковецької. Він зіграв понад сотні ролей та здійснив десятки постановок, серед яких легендарні вистави "Маруся Чурай", "Хазяїн", "Гамлет", "Ромео і Джульєтта", "Гайдамаки" та "Мазепа".

Крім цього, Стригун запам’ятався українцям своїми ролями у кінострічках "Пропала грамота", "Запорожець за Дунаєм" та "Камінна душа".

Актор є лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка 1978 року за виставу "Тил", а також він отримав звання народного артиста у 1979 році.

До того ж Стригун є академіком Національної академії мистецтв України та кавалером орденів князя Ярослава Мудрого та "За заслуги".

Артист також багато років викладав у Львівській національній музичній академії імені Лисенка та національному університеті Франка.

Актор Федір Стригун Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Помер народний артист України, актор національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Олег Шаварський. Йому було 80 років.

Також на 88-му році життя пішов із життя заслужений артист України Леонід Марченко, який понад 60 років присвятив служінню в Театрі юного глядача на Липках.

Крім того, у віці 98 років померла народна артистка України Галина Яблонська. Вона є легендою Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка і присвятила себе сцені понад 70 років.