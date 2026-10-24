Босоногая модель и вымышленное имя: что скрывает памятник Роксолане в Рогатине (фото)

24 октября 1999 года в центре города Рогатин, расположенного в Прикарпатье, открыли величественный бронзовый памятник Роксолане, ставшей одной из самых влиятельных женщин в истории Османской империи.

Личность Хюррем Султан и её родной город Рогатин окутаны множеством загадок. Фокус рассказывает о главных тайнах и малоизвестных фактах, связанных с родиной легендарной украинки.

Тайна имени и происхождения

Несмотря на широко известную надпись на постаменте памятника — "Роксолана. Настя Лисовская" — ни один исторический источник XVI века не содержит имени "Анастасия" или фамилии "Лисовская".

Сочетание "Настя Лисовская" появилось лишь в XIX веке в украинской и польской художественной литературе.

А поэт Самуэль Твардовский, посетивший Стамбул в 1620-х годах, записал со слов османов, что будущая султанша была "дочерью священника из Рогатина". Сами же турки называли её просто Хюррем ("Весёлая", "Приносящая радость").

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Роксолана Фото: Википедия

Загадка её настоящей личности

В самом Рогатине нет ни одной подлинной вещи, принадлежавшей Хюррем Султан. Более того, все известные её портреты созданы европейскими художниками исключительно по воображению, ведь законы ислама и строгий дворцовый этикет запрещали посторонним мужчинам видеть лицо жены султана.

Когда скульптор Роман Романович создавал единственный в Украине памятник Роксолане, моделью для образа юной босоножной девушки с веткой шиповника стала обычная студентка Львовского медицинского университета.

Памятник Роксолане в Рогатине

Исторические споры общины

Установка памятника в 1999 году вызвала серьёзные дискуссии среди историков и местных жителей. Главным аргументом противников было то, что Роксолана приняла ислам. Кроме того, именно в эпоху её правления в Стамбуле казнили основателя Запорожской Сечи Дмитрия Вишневецкого (Байду), а сама султанша, несмотря на своё колоссальное влияние, не оставила прямых свидетельств о помощи родному краю или выкупе украинских пленников.

Несмотря на это, жители Рогатина объединились и самостоятельно собирали средства на бронзовую статую своей землячки.

Роксолана и Сулейман Фото: Википедия

Церковь Святого Духа

Главной архитектурной жемчужиной Рогатина является деревянная церковь Святого Духа (включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО). Согласно легенде, именно в этом храме служил отец Роксоланы, и именно отсюда летом 1516 года крымские татары похитили девушку во время одного из набегов, отправив её в плен, что впоследствии привело её в султанский гарем в Стамбуле.

Впрочем, существует и легенда о том, что Настю похитили из храма-крепости в селе Сутковцы Хмельницкой области, где в тот момент проводил службу её отец. По крайней мере, так рассказывают местные жители.

Церковь в селе Сутковцы Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

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