Босонога модель та вигадане імʼя: що приховує памʼятник Роксолані в Рогатині (фото)

24 жовтня 1999 року в центрі міста на Прикарпатті Рогатин відкрили величну бронзову пам'ятку Роксолані, яка стала однією з найвпливовіших жінок в історії Османської імперії.

Фігура Гюррем Султан та її рідне місто Рогатин огорнуті безліччю загадок. Фокус розповідає про головні таємниці та маловідомі факти, пов'язані з батьківщиною легендарної українки.

Таємниця імені та походження

Попри популярний напис на постаменті пам'ятника – "Роксолана. Настя Лісовська" — жодне історичне джерело XVI століття не містить імені "Анастасія" чи прізвища "Лісівська".

Поєднання "Настя Лісовська" виникло лише у ХІХ столітті в українській та польській художній літературі.

А поет Самуель Твардовський, котрий відвідав Стамбул у 1620-х роках, записав зі слів османів, що майбутня султанша була "дочкою попа з Рогатина". Самі ж турки називали її лише Гюррем ("Весела", "Яка дарує радість").

Видео дня

Роксолана Фото: Вікіпедія

Загадка її реальної особи

У самому Рогатині немає жодної автентичної речі, яка б належала Гюррем Султану. Більше того, всі її відомі портрети створені європейськими художниками суто з уяви, адже закони ісламу та суворий палацовий етикет забороняли стороннім чоловікам бачити обличчя дружини султана.

Коли скульптор Роман Романович створював єдиний в Україні пам'ятник Роксолані, моделлю для образу юної босоногої дівчини з гілкою шипшини стала звичайна студентка Львівського медичного університету.

Памʼятник Роксолані в Рогатині

Історичні суперечки громади

Встановлення пам'ятника 1999 р. викликало серйозні дискусії серед істориків та місцевих жителів. Головним аргументом противників було те, що Роксолана прийняла іслам. Крім того, саме в епоху її правління в Стамбулі стратили засновника Запорізької Січі Дмитра Вишневецького (Байду), а сама султанша, незважаючи на свій колосальний вплив, не залишила прямих свідоцтв про допомогу рідному краю чи викуп українських бранців.

Незважаючи на це, громада Рогатина об'єдналася і самотужки збирала кошти на бронзову статую землячки.

Роксолана та Сулейман Фото: Вікіпедія

Церква Святого Духа

Головною архітектурною перлиною Рогатина є дерев'яна Церква Святого Духа (внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО). За легендою, саме в цьому храмі служив отець Роксолани, і саме звідси влітку 1516 кримські татари викрали дівчину під час одного з набігів, відправивши її в ясир, що згодом привів її до султанського гарему в Стамбулі.

Втім, існує й легенда, що Настю викрали з храму-фортеці в селі Сутківці Хмельницької області, де в той момент правив службу її батько. Принаймні так розповідають місцеві.

Церква в селі Сутківці Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Акторка, відома українцям як Роксолана, почула діалог із серіалу, що приніс їй світову славу, за стіною власного номера і вирішила познайомитися з глядачкою особисто.

Перша хасекі-султан, засновниця епохи жіночого султанату, одна з найвпливовіших жінок в історії Османської імперії померла 15 квітня 1558 року в Стамбулі. Фокус розповідав, як наразі виглядає могила уродженки Рогатина та де вона жила.

Олена Заікар, яка займається підбором турів для мандрівників, показала знаменитий турецький палац Топкапи.