Босонога модель та вигадане імʼя: що приховує памʼятник Роксолані в Рогатині (фото)
24 жовтня 1999 року в центрі міста на Прикарпатті Рогатин відкрили величну бронзову пам'ятку Роксолані, яка стала однією з найвпливовіших жінок в історії Османської імперії.
Фігура Гюррем Султан та її рідне місто Рогатин огорнуті безліччю загадок. Фокус розповідає про головні таємниці та маловідомі факти, пов'язані з батьківщиною легендарної українки.
Таємниця імені та походження
Попри популярний напис на постаменті пам'ятника – "Роксолана. Настя Лісовська" — жодне історичне джерело XVI століття не містить імені "Анастасія" чи прізвища "Лісівська".
Поєднання "Настя Лісовська" виникло лише у ХІХ столітті в українській та польській художній літературі.
А поет Самуель Твардовський, котрий відвідав Стамбул у 1620-х роках, записав зі слів османів, що майбутня султанша була "дочкою попа з Рогатина". Самі ж турки називали її лише Гюррем ("Весела", "Яка дарує радість").
Загадка її реальної особи
У самому Рогатині немає жодної автентичної речі, яка б належала Гюррем Султану. Більше того, всі її відомі портрети створені європейськими художниками суто з уяви, адже закони ісламу та суворий палацовий етикет забороняли стороннім чоловікам бачити обличчя дружини султана.
Коли скульптор Роман Романович створював єдиний в Україні пам'ятник Роксолані, моделлю для образу юної босоногої дівчини з гілкою шипшини стала звичайна студентка Львівського медичного університету.
Історичні суперечки громади
Встановлення пам'ятника 1999 р. викликало серйозні дискусії серед істориків та місцевих жителів. Головним аргументом противників було те, що Роксолана прийняла іслам. Крім того, саме в епоху її правління в Стамбулі стратили засновника Запорізької Січі Дмитра Вишневецького (Байду), а сама султанша, незважаючи на свій колосальний вплив, не залишила прямих свідоцтв про допомогу рідному краю чи викуп українських бранців.
Незважаючи на це, громада Рогатина об'єдналася і самотужки збирала кошти на бронзову статую землячки.
Церква Святого Духа
Головною архітектурною перлиною Рогатина є дерев'яна Церква Святого Духа (внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО). За легендою, саме в цьому храмі служив отець Роксолани, і саме звідси влітку 1516 кримські татари викрали дівчину під час одного з набігів, відправивши її в ясир, що згодом привів її до султанського гарему в Стамбулі.
Втім, існує й легенда, що Настю викрали з храму-фортеці в селі Сутківці Хмельницької області, де в той момент правив службу її батько. Принаймні так розповідають місцеві.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Акторка, відома українцям як Роксолана, почула діалог із серіалу, що приніс їй світову славу, за стіною власного номера і вирішила познайомитися з глядачкою особисто.
- Перша хасекі-султан, засновниця епохи жіночого султанату, одна з найвпливовіших жінок в історії Османської імперії померла 15 квітня 1558 року в Стамбулі. Фокус розповідав, як наразі виглядає могила уродженки Рогатина та де вона жила.
Олена Заікар, яка займається підбором турів для мандрівників, показала знаменитий турецький палац Топкапи.