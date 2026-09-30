Зірку серіалу "Величне століття", яка зіграла українку Роксолану, чекав сюрприз у готелі

Акторка, відома українцям як Роксолана, почула діалог із серіалу, що приніс їй світову славу, за стіною власного номера і вирішила познайомитися з глядачкою особисто. Відео зі зворушливою реакцією жінки набирає обертів у мережі.

Турецько-німецька акторка Мер'єм Узерлі, яка зіграла Хюррем-султан, тобто українку Роксолану, у серіалі "Величне століття", зробила несподіваний подарунок прихильниці. Відео цієї зустрічі зірка виклала у власному блозі. Фокус звернув увагу на цю історію.

Судячи з ролика, Узерлі почула з сусіднього номера знайому музику й швидко зрозуміла: там дивляться саме той історичний проєкт, у якому вона зіграла свою найвідомішу роль. Акторка одразу ввімкнула камеру.

"Не знаю, чи чутно вам, але, здається, моя сусідка дивиться "Величне століття". Як цікаво!" — сказала вона на відео й напівжартома запитала підписників, чи не постукати до сусідки. Довго вагатися зірка не стала.

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Гостя, якої не чекали

Для жінки за дверима цей візит виявився майже нереальним. Щойно вона стежила за пригодами Хюррем на екрані, а вже за мить на порозі стояла сама акторка. Шоку й щирого захвату глядачка навіть не намагалася приховати.

Ролик швидко облетів соцмережі та викликав бурю емоцій у шанувальників турецьких серіалів з різних країн. Під публікацією з'явилося чимало схвальних відгуків.

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"Я, напевно, переглянула цей серіал разів 14. Навіть не сумніваюся, яка ж щаслива була ця дівчина!" — пише одна учасниця обговорення.

Інша додала: "Неймовірний сюрприз, у це просто неможливо повірити! Узерлі чудова".

Роль Хюррем стала однією з найяскравіших у кар'єрі Узерлі й подарувала їй мільйони прихильників далеко за межами Туреччини. Зйомки завершилися багато років тому, проте інтерес до акторки та самого серіалу досі не згас.

Позиція акторки щодо України

Мер'єм Узерлі обрала позицію мовчання та ігнорування війни в Україні, при цьому демонструючи прихильність до Росії. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну акторка не робила жодних публічних заяв із засудженням агресії. У липні 2026 року під час інтерв'ю блогеру Алеку Надіряну вона публічно зізналася в любові до Москви, РФ та російської мови.

Мер'єм Узерлі зіграла Хюррем-султан Фото: колаж Фокус

Узерлі неодноразово "ловили" на симпатії до країни-агресорки. Зокрема, у березні 2022 року вона з'явилася на обкладинці російського глянцю, у 2024 році влаштувала день народження для своєї доньки в стилі російського мультфільму "Маша та Ведмідь".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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