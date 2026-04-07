"Величне століття" через 15 років: як змінились актори популярного серіалу (фото)

Минуло 15 років із моменту виходу серіалу "Величне століття", але інтерес до його зірок не згасає. Розповідаємо, як змінилися актори культового проєкту та чим вони живуть сьогодні.

Історична драма "Величне століття" (Muhteşem Yüzyıl), що виходила у 2011–2014 роках, стала глобальним хітом і відкрила турецьких акторів світовій аудиторії. Глядачі стежили за історією султана Сулеймана, його коханої Гюррем і складними інтригами Османського двору. З роками життя виконавців головних ролей змінилося — хтось залишився в індустрії, інші змінили пріоритети. Фокус розповідає, як змінились актори "Величного століття".

Халіт Ергенч (Султан Сулейман)

До участі в серіалі Ергенч уже був популярним у Туреччині, однак саме роль султана принесла йому міжнародне визнання. Його герой поєднував силу правителя та вразливість закоханого чоловіка.

Після завершення проєкту актор продовжив успішну кар’єру в кіно та театрі. Він одружений із акторкою Бергюзар Корель, у пари троє дітей. Ергенч входить до числа найвпливовіших і найбільш високооплачуваних акторів країни.

Халіт Ергенч (Султан Сулейман) Фото: колаж Фокус

Окан Ялабик (Ібрагім Паша)

Його персонаж — складний і суперечливий державний діяч — став одним із найяскравіших у серіалі.

Після проєкту Ялабик тимчасово відійшов від телебачення, зосередившись на театрі та викладанні. Згодом повернувся до зйомок, а також працює над озвученням і бере активну участь у діяльності акторської спільноти.

Окан Ялабик (Ібрагім Паша) Фото: колаж Фокус

Нур Феттахоглу (Махідевран Султан)

Її героїня — трагічна постать, сповнена боротьби за владу і любов.

Після серіалу акторка продовжила кар’єру на телебаченні, а також пережила непрості зміни в особистому житті. Сьогодні вона займається бізнесом, благодійністю та виховує доньку.

Нур Феттахоглу (Махідевран Султан) Фото: колаж Фокус

Пелін Карахан (Міхрімах Султан)

Образ доньки султана зробив Карахан впізнаваною зіркою.

Після завершення серіалу вона зосередилася як на акторстві, так і на сім’ї. Акторка має двох синів, веде медійне життя, працює на телебаченні та розвиває власний бізнес.

Пелін Карахан (Міхрімах Султан) Фото: колаж Фокус

Мехмет Гюнсюр (Шехзаде Мустафа)

До акторства він пробував себе в музиці та бізнесі, але саме ця роль принесла широку популярність.

Сьогодні Гюнсюр активно знімається, працює моделлю та живе між різними країнами разом із сім’єю — дружиною-режисеркою та трьома дітьми.

Мехмет Гюнсюр (Шехзаде Мустафа) Фото: колаж Фокус

Небахат Чехре (Валіде Султан)

Досвідчена акторка, яка втілила образ мудрої матері султана, залишається іконою стилю та авторитетом у турецькому шоу-бізнесі.

Попри вік, вона продовжує з’являтися на публіці, брати участь у телепроєктах і культурних подіях.

Небахат Чехре (Валіде Султан) Фото: колаж Фокус

Сельма Ергеч (Хатідже Султан)

Освічена медикиня за фахом, Ергеч обрала акторську кар’єру.

Після серіалу вона продовжила зніматися, створила сім’ю та виховує доньку, поєднуючи особисте життя з професією.

Сельма Ергеч (Хатідже Султан) Фото: колаж Фокус

