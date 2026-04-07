"Великолепный век" через 15 лет: как изменились актеры популярного сериала (фото)

Прошло 15 лет с момента выхода сериала "Великолепный век", но интерес к его звездам не угасает. Рассказываем, как изменились актеры культового проекта и чем они живут сегодня.

Историческая драма "Великолепный век" (Muhteşem Yüzyıl), выходившая в 2011-2014 годах, стала глобальным хитом и открыла турецких актеров мировой аудитории. Зрители следили за историей султана Сулеймана, его возлюбленной Гюррем и сложными интригами Османского двора. С годами жизнь исполнителей главных ролей изменилась — кто-то остался в индустрии, другие сменили приоритеты. Фокус рассказывает, как изменились актеры "Великолепного века".

Халит Эргенч (Султан Сулейман)

До участия в сериале Эргенч уже был популярным в Турции, однако именно роль султана принесла ему международное признание. Его герой сочетал силу правителя и уязвимость влюбленного мужчины.

После завершения проекта актер продолжил успешную карьеру в кино и театре. Он женат на актрисе Бергюзар Корель, у пары трое детей. Эргенч входит в число самых влиятельных и самых высокооплачиваемых актеров страны.

Халит Эргенч (Султан Сулейман) Фото: коллаж Фокус

Окан Ялабик (Ибрагим Паша)

Его персонаж — сложный и противоречивый государственный деятель — стал одним из самых ярких в сериале.

После проекта Ялабик временно отошел от телевидения, сосредоточившись на театре и преподавании. Впоследствии вернулся к съемкам, а также работает над озвучкой и активно участвует в деятельности актерского сообщества.

Окан Ялабик (Ибрагим Паша) Фото: коллаж Фокус

Нур Феттахоглу (Махидевран Султан)

Ее героиня — трагическая фигура, полная борьбы за власть и любовь.

После сериала актриса продолжила карьеру на телевидении, а также пережила непростые изменения в личной жизни. Сегодня она занимается бизнесом, благотворительностью и воспитывает дочь.

Нур Феттахоглу (Махидевран Султан) Фото: коллаж Фокус

Пелин Карахан (Михримах Султан)

Образ дочери султана сделал Карахан узнаваемой звездой.

После завершения сериала она сосредоточилась как на актерстве, так и на семье. Актриса имеет двух сыновей, ведет медийную жизнь, работает на телевидении и развивает собственный бизнес.

Пелин Карахан (Михримах Султан) Фото: коллаж Фокус

Мехмет Гюнсюр (Шехзаде Мустафа)

До актерства он пробовал себя в музыке и бизнесе, но именно эта роль принесла широкую известность.

Сегодня Гюнсюр активно снимается, работает моделью и живет между разными странами вместе с семьей — женой-режиссером и тремя детьми.

Мехмет Гюнсюр (Шехзаде Мустафа) Фото: коллаж Фокус

Небахат Чехре (Валиде Султан)

Опытная актриса, воплотившая образ мудрой матери султана, остается иконой стиля и авторитетом в турецком шоу-бизнесе.

Несмотря на возраст, она продолжает появляться на публике, участвовать в телепроектах и культурных событиях.

Небахат Чехре (Валиде Султан) Фото: коллаж Фокус

Сельма Эргеч (Хатидже Султан)

Образованный медик по специальности, Эргеч выбрала актерскую карьеру.

После сериала она продолжила сниматься, создала семью и воспитывает дочь, совмещая личную жизнь с профессией.

Сельма Эргеч (Хатидже Султан) Фото: коллаж Фокус

