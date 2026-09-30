Звезду сериала "Великолепный век", сыгравшую украинку Роксолану, ждал сюрприз в отеле
Актриса, известная украинцам как Роксолана, услышала диалог из сериала, принесшего ей мировую славу, за стеной своего номера и решила познакомиться со зрительницей лично. Видео с трогательной реакцией женщины набирает популярность в сети.
Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, сыгравшая Хюррем-султан, то есть украинку Роксолану, в сериале "Великолепный век", сделала неожиданный подарок своей поклоннице. Видео этой встречи звезда выложила в своём блоге. Фокус обратил внимание на эту историю.
Судя по ролику, Узерли услышала из соседнего номера знакомую музыку и быстро поняла: там смотрят именно тот исторический сериал, в котором она сыграла свою самую известную роль. Актриса сразу включила камеру.
"Не знаю, слышно ли вам, но, кажется, моя соседка смотрит „Великолепный век“. Как интересно!" — сказала она на видео и полушутя спросила подписчиков, не постучать ли к соседке. Долго колебаться звезда не стала.
Неожиданная гостья
Для женщины за дверью этот визит оказался почти нереальным. Только что она следила за приключениями Хюррем на экране, а уже через мгновение на пороге стояла сама актриса. Зрительница даже не пыталась скрыть свой шок и искренний восторг.
Ролик быстро облетел социальные сети и вызвал бурю эмоций у поклонников турецких сериалов из разных стран. Под публикацией появилось немало одобрительных отзывов.Важно
"Я, наверное, пересмотрела этот сериал раз 14. Даже не сомневаюсь, какая же счастливая была эта девушка!" — пишет одна из участниц обсуждения.
Другая добавила: "Невероятный сюрприз, в это просто невозможно поверить! Узерли — великолепна".
Роль Хюррем стала одной из самых ярких в карьере Узерли и принесла ей миллионы поклонников далеко за пределами Турции. Съёмки завершились много лет назад, однако интерес к актрисе и самому сериалу до сих пор не угас.
Позиция актрисы в отношении Украины
Мерьем Узерли заняла позицию молчания и игнорирования войны в Украине, при этом демонстрируя симпатии к России. С начала полномасштабного вторжения России в Украину актриса не делала никаких публичных заявлений с осуждением агрессии. В июле 2026 года во время интервью блогеру Алеку Надиряну она публично призналась в любви к Москве, РФ и русскому языку.
Узерли неоднократно "поймали" на симпатиях к стране-агрессору. В частности, в марте 2022 года она появилась на обложке российского глянцевого журнала, а в 2024 году устроила день рождения для своей дочери в стиле российского мультфильма "Маша и Медведь".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Турецкий актёр Бурак Озчивит побывал в Москве и представил моноспектакль "Самая красивая девушка Стамбула".
- В конце 2025 года полиция задержала актрису Эзги Эйюбоглу, известную по роли Айбиге Хатун в сериале "Великолепный век. Роксолана".
Кроме того, суд вынес приговор актёру Озану Гювену: 2 года и 3 месяца лишения свободы за умышленное нанесение телесных повреждений бывшей девушке Дениз Булутсуз.