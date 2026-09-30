Звезду сериала "Великолепный век", сыгравшую украинку Роксолану, ждал сюрприз в отеле

Актриса, известная украинцам как Роксолана, услышала диалог из сериала, принесшего ей мировую славу, за стеной своего номера и решила познакомиться со зрительницей лично. Видео с трогательной реакцией женщины набирает популярность в сети.

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, сыгравшая Хюррем-султан, то есть украинку Роксолану, в сериале "Великолепный век", сделала неожиданный подарок своей поклоннице. Видео этой встречи звезда выложила в своём блоге. Фокус обратил внимание на эту историю.

Судя по ролику, Узерли услышала из соседнего номера знакомую музыку и быстро поняла: там смотрят именно тот исторический сериал, в котором она сыграла свою самую известную роль. Актриса сразу включила камеру.

"Не знаю, слышно ли вам, но, кажется, моя соседка смотрит „Великолепный век“. Как интересно!" — сказала она на видео и полушутя спросила подписчиков, не постучать ли к соседке. Долго колебаться звезда не стала.

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Неожиданная гостья

Для женщины за дверью этот визит оказался почти нереальным. Только что она следила за приключениями Хюррем на экране, а уже через мгновение на пороге стояла сама актриса. Зрительница даже не пыталась скрыть свой шок и искренний восторг.

Ролик быстро облетел социальные сети и вызвал бурю эмоций у поклонников турецких сериалов из разных стран. Под публикацией появилось немало одобрительных отзывов.

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"Я, наверное, пересмотрела этот сериал раз 14. Даже не сомневаюсь, какая же счастливая была эта девушка!" — пишет одна из участниц обсуждения.

Другая добавила: "Невероятный сюрприз, в это просто невозможно поверить! Узерли — великолепна".

Роль Хюррем стала одной из самых ярких в карьере Узерли и принесла ей миллионы поклонников далеко за пределами Турции. Съёмки завершились много лет назад, однако интерес к актрисе и самому сериалу до сих пор не угас.

Позиция актрисы в отношении Украины

Мерьем Узерли заняла позицию молчания и игнорирования войны в Украине, при этом демонстрируя симпатии к России. С начала полномасштабного вторжения России в Украину актриса не делала никаких публичных заявлений с осуждением агрессии. В июле 2026 года во время интервью блогеру Алеку Надиряну она публично призналась в любви к Москве, РФ и русскому языку.

Мерьем Узерли сыграла роль Хюррем-султан Фото: коллаж Фокус

Узерли неоднократно "поймали" на симпатиях к стране-агрессору. В частности, в марте 2022 года она появилась на обложке российского глянцевого журнала, а в 2024 году устроила день рождения для своей дочери в стиле российского мультфильма "Маша и Медведь".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Турецкий актёр Бурак Озчивит побывал в Москве и представил моноспектакль "Самая красивая девушка Стамбула".

В конце 2025 года полиция задержала актрису Эзги Эйюбоглу, известную по роли Айбиге Хатун в сериале "Великолепный век. Роксолана".

Кроме того, суд вынес приговор актёру Озану Гювену: 2 года и 3 месяца лишения свободы за умышленное нанесение телесных повреждений бывшей девушке Дениз Булутсуз.