Турецкий актёр Халит Эргенч, известный украинцам по роли султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", приехал в Россию в качестве почетного гостя так называемого Международного фестиваля молодежи. Поездка обернулась для него двойным конфузом: сначала он назвал борщ русским блюдом, а затем не исключил съёмок в проектах, связанных с РПЦ.

На открытии мероприятия в Екатеринбурге актёр Халит Эргенч выступил с пятиминутной речью о "единстве" и "диалоге", а российским журналистам признался, что был восхищён увиденным.

"Очень приятно быть здесь, на этом молодежном фестивале, а царящая здесь энергия просто поражает", – заявил Эргенч.

Актер назвал молодежную толпу из разных стран источником "надежды на человечество", а сам фестиваль – "удивительным мероприятием". При этом тот факт, что подобные мероприятия проходят в стране, которая уже несколько лет ведет войну против Украины и ежедневно разрушает украинские города, не вызвал никаких публичных комментариев с его стороны.

Видео дня

Не обошлось и без намека на дальнейшее сотрудничество с Россией. Когда журналисты спросили, готов ли Эргенч сниматься в российских проектах, в частности, в фильме, связанном с РПЦ, актер уклонился от прямого ответа, отметив, что пока ничего не слышал о таком предложении, но при необходимости "подумал бы над этим".

Борщ по-турецки

Наибольший резонанс вызвал разговор о кухне. Пытаясь сделать комплимент хозяевам, Эргенч повторил распространенный в России миф, приписав ей блюдо, которое по праву принадлежит Украине и официально признано ЮНЕСКО частью украинского культурного наследия.

Турецкий актер Халит Эргенч Фото: Instagram

"Мы готовим борщ в Турции. Я его обожаю. Это замечательный суп. Я – большой поклонник супов", – сказал актер, продемонстрировав, что с историей и географией у него обстоят дела гораздо хуже, чем с актерским мастерством.

По его собственным словам, за время поездки он практически не видел Россию – этому мешал плотный график. Впрочем, это не помешало Эргенчу уже объявить о новом визите в страну.

Условный срок на дому

Показательно, что актер решает ездить в страну-агрессора на фоне собственных проблем с законом в Турции. В 2025 году уголовный суд Стамбула признал Эргенча виновным в даче ложных показаний по делу о протестах в парке Гези в 2013 году и назначил наказание – 1 год, 10 месяцев и 15 дней лишения свободы. Приговор был приостановлен при условии, что в течение испытательного срока актер не будет нарушать закон.

Избежав реальной тюрьмы на родине, Эргенч, по-видимому, решил, что российские гонорары и овации стоят гораздо больше, чем репутация в цивилизованном мире.

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