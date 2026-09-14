Годували борщем: "султан Сулейман" з серіалу "Величне століття" оскандалився після приїзду в РФ

Турецький актор Халіт Ергенч, знайомий українцям за роллю султана Сулеймана в серіалі "Величне століття", приїхав до Росії як почесний гість так званого Міжнародного фестивалю молоді. Поїздка обернулася для нього подвійним конфузом: спершу він назвав борщ російською стравою, а потім не виключив зйомок у проєктах, пов'язаних із РПЦ.

На відкритті заходу в Єкатеринбурзі актор Халіт Ергенч виголосив п'ятихвилинний спіч про "єдність" і "діалог", а російським журналістам зізнався у захопленні побаченим.

"Дуже приємно бути тут, на цьому молодіжному фестивалі, а енергія, що панує тут, просто вражає", – заявив Ергенч.

Молодіжну масовку з різних країн актор назвав джерелом "надії на людство", а сам фестиваль – "дивовижною організацією". При цьому те, що подібні заходи проходять у державі, яка вже кілька років веде війну проти України та щодня руйнує українські міста, публічного коментаря з його боку не отримало.

Не обійшлося й без натяку на подальшу співпрацю з Росією. Коли журналісти запитали, чи готовий Ергенч зніматися в російських проєктах, зокрема, у стрічці, пов'язаній з РПЦ, актор ухилився від прямої відповіді, зазначивши, що поки нічого не чув про таку пропозицію, але за потреби "подумав би над цим".

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Борщ по-турецьки

Найбільшого резонансу набула розмова про кухню. Намагаючись зробити комплімент господарям, Ергенч повторив поширений у Росії міф, приписавши їй страву, яка за правом належить Україні й офіційно визнана ЮНЕСКО частиною української культурної спадщини.

Турецький актор Халіт Ергенч Фото: Instagram

"Ми готуємо борщ у Туреччині. Я його обожнюю. Це чудовий суп. Я – шанувальник супів", – сказав актор, продемонструвавши, що з історією та географією в нього значно гірше, ніж із акторською грою.

За його ж словами, фактично Росії він за час поїздки майже не бачив – заважав щільний графік. Втім, це не завадило Ергенчу вже анонсувати новий візит до країни.

Умовний термін вдома

Показово, що поїздки до країни-агресорки актор обирає на тлі власних проблем із законом у Туреччині. У 2025 році кримінальний суд Стамбула визнав Ергенча винним у наданні неправдивих свідчень у справі про протести в парку Гезі 2013 року й призначив покарання – 1 рік, 10 місяців і 15 днів позбавлення волі. Вирок було призупинено за умови, що протягом випробувального терміну актор не порушуватиме закон.

Уникнувши реальної тюрми на батьківщині, Ергенч, схоже, вирішив, що російські гонорари й овації варті значно більше, ніж репутація в цивілізованому світі.

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