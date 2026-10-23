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Кристина Соловий удивила сменой имиджа с мальчишеской стрижкой (фото)

Кристина Соловий продемонстрировала новый образ
Кристина Соловий | Фото: Instagram

Украинская певица Кристина Соловий удивила неожиданным изменением во внешности. Знаменитость продемонстрировала дерзкий образ с короткой мальчишеской стрижкой.

Соответствующими фотографиями Соловий поделилась на своей странице в Instagram (soloviyka). Поклонники певицы совершенно не ожидали увидеть такой бунтарский образ и поэтому засыпали артистку комментариями.

Некоторые не узнали Кристину на фотографиях, а некоторые откровенно признались, что такие изменения не идут певице.

Резкие изменения во внешности Соловий

Так, певица опубликовала серию фотографий, на которых продемонстрировала кардинально изменившийся имидж. Кристина предстала перед подписчиками в белой майке и голубых джинсах. Однако больше всего внимания привлекла её прическа.

Поклонники Соловий привыкли видеть её с длинными волосами, но на этот раз она появилась с мальчишеской стрижкой в стиле ирокез. Впрочем, видно, что это всего лишь парик.

Видео дня
Новый имидж Кристины Соловий
Новый имидж Кристины Соловий
Фото: Instagram
Новый имидж Кристины Соловий
Новый имидж Кристины Соловий
Фото: Instagram
Новый имидж Кристины Соловий
Новый имидж Кристины Соловий
Фото: Instagram
Новый имидж Кристины Соловий
Новый имидж Кристины Соловий
Фото: Instagram
Новый имидж Кристины Соловий
Новый имидж Кристины Соловий
Фото: Instagram
Новый имидж Кристины Соловий
Новый имидж Кристины Соловий
Фото: Instagram
Новый имидж Кристины Соловий
Новый имидж Кристины Соловий
Новый имидж Кристины Соловий
Новый имидж Кристины Соловий
Новый имидж Кристины Соловий
Новый имидж Кристины Соловий

Вот таким дерзким образом Кристина решила объявить о подготовке к выпуску нового кавера. Однако подробности певица пока не раскрывает.

"Хорошие девушки слушают оригинал. Плохие — записывают каверы. Как думаете, на кого будет кавер?", — заинтриговала знаменитость.

В комментариях поклонники Соловий отметили, что в таком наряде совсем не узнали её. Некоторые даже полагают, что Кристина действительно обрезала длинные волосы ради нового имиджа.

  • "Ого! Не узнал";
  • "Это не в твоем стиле… Лучше, когда ты более женственна и кокетлива…";
  • "Жаль, что у тебя нет длинных волос";
  • "Кайф!";
  • "Вау".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, звезда комедийного проекта "Дизель-шоу" Виктория Булитко решилась на смелый эксперимент, полностью изменив длину и цвет своих волос.