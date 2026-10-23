Кристина Соловий удивила сменой имиджа с мальчишеской стрижкой (фото)

Украинская певица Кристина Соловий удивила неожиданным изменением во внешности. Знаменитость продемонстрировала дерзкий образ с короткой мальчишеской стрижкой.

Соответствующими фотографиями Соловий поделилась на своей странице в Instagram (soloviyka). Поклонники певицы совершенно не ожидали увидеть такой бунтарский образ и поэтому засыпали артистку комментариями.

Некоторые не узнали Кристину на фотографиях, а некоторые откровенно признались, что такие изменения не идут певице.

Резкие изменения во внешности Соловий

Так, певица опубликовала серию фотографий, на которых продемонстрировала кардинально изменившийся имидж. Кристина предстала перед подписчиками в белой майке и голубых джинсах. Однако больше всего внимания привлекла её прическа.

Поклонники Соловий привыкли видеть её с длинными волосами, но на этот раз она появилась с мальчишеской стрижкой в стиле ирокез. Впрочем, видно, что это всего лишь парик.

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Новый имидж Кристины Соловий Фото: Instagram Новый имидж Кристины Соловий Фото: Instagram Новый имидж Кристины Соловий Фото: Instagram Новый имидж Кристины Соловий Фото: Instagram Новый имидж Кристины Соловий Фото: Instagram Новый имидж Кристины Соловий Фото: Instagram

Вот таким дерзким образом Кристина решила объявить о подготовке к выпуску нового кавера. Однако подробности певица пока не раскрывает.

"Хорошие девушки слушают оригинал. Плохие — записывают каверы. Как думаете, на кого будет кавер?", — заинтриговала знаменитость.

В комментариях поклонники Соловий отметили, что в таком наряде совсем не узнали её. Некоторые даже полагают, что Кристина действительно обрезала длинные волосы ради нового имиджа.

"Ого! Не узнал";

"Это не в твоем стиле… Лучше, когда ты более женственна и кокетлива…";

"Жаль, что у тебя нет длинных волос";

"Кайф!";

"Вау".

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