Христина Соловій ошелешила зміною іміджу з хлопчачою стрижкою (фото)

Українська співачка Христина Соловій здивувала несподіваною зміною у зовнішності. Знаменитість продемонструвала зухвалий образ із короткою хлопчачою стрижкою.

Відповідними фото Соловій поділилась на своїй сторінці в Instagram (soloviyka). Шанувальники співачки зовсім не очікували побачити такий бунтарний образ і тому засипали артистку коментарями.

Дехто не впізнав Христину на знімках, а дехто відверто зізнався, що такі зміни не личать співачці.

Різкі зміни у зовнішності Соловій

Так, співачка оприлюднила серію фото, на яких показала кардинально змінений імідж. Христина з’явилась перед підписниками у білій майці та блакитних джинсах. Однак більшу увагу привернула її зачіска.

Прихильники Соловій звикли бачити її з довгим волоссям, але цього разу вона показалась з хлопчачою стрижкою по типу ірокез. Втім, видно, що це лише перука.

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Новий імідж Христини Соловій Фото: Instagram Новий імідж Христини Соловій Фото: Instagram Новий імідж Христини Соловій Фото: Instagram Новий імідж Христини Соловій Фото: Instagram Новий імідж Христини Соловій Фото: Instagram Новий імідж Христини Соловій Фото: Instagram

Таким зухвалим образом Христина вирішила оголосити новину про підготовку до нового кавера. Однак подробиць співачка поки не розкриває.

"Хороші дівчата слухають оригінал. Погані — записують кавери. Як думаєте, на кого буде кавер", — заінтригувала знаменитість.

У коментарях фанати Соловій зазначили, що в такому аутфіті зовсім не впізнали її. Дехто навіть думає, що Христина справді відрізала довге волосся заради нового іміджу.

"Ого! Не впізнав";

"Це не твоє… Краще як вайбова і жіночна…";

"Шкода довгого волосся";

"Кайф!";

"Вау".

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