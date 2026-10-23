Вывели под руки: Верка Сердючка сделала символический жест в Париже (видео)
Популярный певец Андрей Данилко выступил в легендарном образе Верки Сердючки в Париже. Артист неожиданно для всех снял с головы свою звезду и сделал громкое заявление об окончании войны в Украине.
После эмоциональной речи Сердючки зал взорвался громкими аплодисментами, а саму артистку вывели со сцены под руки её коллеги. Соответствующее видео опубликовали в Instagram.
В комментариях под постом поклонники Сердючки отметили её талант и артистизм, а также выразили восхищение поддержкой украинского государства в тяжёлые времена.
Сердючка сняла маску и заговорила об Украине
На опубликованном видео видно, как Верка Сердючка во время концерта в Париже решила поразить поклонников и показать своё настоящее лицо без маски.
Так, артистка сняла с головы свою знаменитую серебристую звезду, которая уже много лет является главным символом её образа. Кроме того, Сердючка эмоционально обратилась к публике, озвучив своё самое заветное желание.
"Чтобы закончилась эта е*анная война. Слава Украине!" — воскликнула певица.
После этого знаменитость подхватили под руки её коллеги и вывели со сцены. В комментариях под видео поклонники также поддержали Сердючку в её высказываниях о мире в Украине.
- "Самый талантливый, самый любимый!";
- "Андрей — настоящий";
- "Слова Сердючки — как музыка для ушей";
- "Мы тоже хотим, чтобы война закончилась";
- "Поскорее бы. Верка всегда говорит правду".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Украинский продюсер Юрий Никитин объяснил, почему его подопечный Андрей Данилко (Верка Сердючка) не переводит на украинский язык свои русскоязычные хиты.
- Также стало известно, что культовый хит Сердючки "Dancing Lasha Tumbai" вошёл в рейтинг самых популярных песен "Евровидения" в сентябре этого года.
Кроме того, концерт артистки, состоявшийся в Одессе, вызвал споры среди пользователей соцсети. Одни украинцы считают, что русскоязычным песням во время войны не место на сцене, другие же выступили в защиту автора известных хитов.