Вывели под руки: Верка Сердючка сделала символический жест в Париже (видео)

Популярный певец Андрей Данилко выступил в легендарном образе Верки Сердючки в Париже. Артист неожиданно для всех снял с головы свою звезду и сделал громкое заявление об окончании войны в Украине.

После эмоциональной речи Сердючки зал взорвался громкими аплодисментами, а саму артистку вывели со сцены под руки её коллеги. Соответствующее видео опубликовали в Instagram.

В комментариях под постом поклонники Сердючки отметили её талант и артистизм, а также выразили восхищение поддержкой украинского государства в тяжёлые времена.

Сердючка сняла маску и заговорила об Украине

На опубликованном видео видно, как Верка Сердючка во время концерта в Париже решила поразить поклонников и показать своё настоящее лицо без маски.

Так, артистка сняла с головы свою знаменитую серебристую звезду, которая уже много лет является главным символом её образа. Кроме того, Сердючка эмоционально обратилась к публике, озвучив своё самое заветное желание.

Видео дня

"Чтобы закончилась эта е*анная война. Слава Украине!" — воскликнула певица.

После этого знаменитость подхватили под руки её коллеги и вывели со сцены. В комментариях под видео поклонники также поддержали Сердючку в её высказываниях о мире в Украине.

"Самый талантливый, самый любимый!";

"Андрей — настоящий";

"Слова Сердючки — как музыка для ушей";

"Мы тоже хотим, чтобы война закончилась";

"Поскорее бы. Верка всегда говорит правду".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинский продюсер Юрий Никитин объяснил, почему его подопечный Андрей Данилко (Верка Сердючка) не переводит на украинский язык свои русскоязычные хиты.

Также стало известно, что культовый хит Сердючки "Dancing Lasha Tumbai" вошёл в рейтинг самых популярных песен "Евровидения" в сентябре этого года.

Кроме того, концерт артистки, состоявшийся в Одессе, вызвал споры среди пользователей соцсети. Одни украинцы считают, что русскоязычным песням во время войны не место на сцене, другие же выступили в защиту автора известных хитов.