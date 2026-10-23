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Вывели под руки: Верка Сердючка сделала символический жест в Париже (видео)

Артистка Верка Сердючка в Париже
Верка Сердючка | Фото: Instagram

Популярный певец Андрей Данилко выступил в легендарном образе Верки Сердючки в Париже. Артист неожиданно для всех снял с головы свою звезду и сделал громкое заявление об окончании войны в Украине.

После эмоциональной речи Сердючки зал взорвался громкими аплодисментами, а саму артистку вывели со сцены под руки её коллеги. Соответствующее видео опубликовали в Instagram.

В комментариях под постом поклонники Сердючки отметили её талант и артистизм, а также выразили восхищение поддержкой украинского государства в тяжёлые времена.

Сердючка сняла маску и заговорила об Украине

На опубликованном видео видно, как Верка Сердючка во время концерта в Париже решила поразить поклонников и показать своё настоящее лицо без маски.

Так, артистка сняла с головы свою знаменитую серебристую звезду, которая уже много лет является главным символом её образа. Кроме того, Сердючка эмоционально обратилась к публике, озвучив своё самое заветное желание.

Видео дня

"Чтобы закончилась эта е*анная война. Слава Украине!" — воскликнула певица.

После этого знаменитость подхватили под руки её коллеги и вывели со сцены. В комментариях под видео поклонники также поддержали Сердючку в её высказываниях о мире в Украине.

  • "Самый талантливый, самый любимый!";
  • "Андрей — настоящий";
  • "Слова Сердючки — как музыка для ушей";
  • "Мы тоже хотим, чтобы война закончилась";
  • "Поскорее бы. Верка всегда говорит правду".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, концерт артистки, состоявшийся в Одессе, вызвал споры среди пользователей соцсети. Одни украинцы считают, что русскоязычным песням во время войны не место на сцене, другие же выступили в защиту автора известных хитов.