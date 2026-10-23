Вивели під руки: Вєрка Сердючка зробила символічний жест у Парижі (відео)

Популярний співак Андрій Данилко виступив у легендарному образі Вєрки Сердючки в Парижі. Артист несподівано для всіх зняв з голови свою зірку і зробив гучну заяву про закінчення війни в Україні.

Після емоційної промови Сердючки зал вибухнув гучними оплесками, а саму артистку вивели під руки зі сцени її колеги. Відповідне відео оприлюднили в Instagram.

У коментарях під дописом прихильники Сердючки відмітили її талант та артистизм, а також захопились підтримкою української держави у тяжкі часи.

Сердючка зняла маску і заговорила про Україну

На опублікованому відео можна побачити, як Вєрка Сердючка під час концерту у Парижі вирішила приголомшити фанатів і показати своє справжнє обличчя без маски.

Так, артистка зняла з голови свою відому сріблясту зірку, яка вже багато років є її головним символом в образі. До того ж Сердючка емоційно звернулась до публіки, промовивши найголовніше бажання.

Видео дня

"Щоб закінчилася ця й*бана війна. Слава Україні!" – вигукнула співачка.

Після цього знаменитість взяли під руки її колеги та вивели зі сцени. У коментарях під роликом прихильники також підтримали Сердючку у її висловлюваннях щодо миру в Україні.

"Найталановитіший, найулюбленіший!";

"Андрій справжній";

"Слова Сердючки та богу у вуха";

"Ми теж хочемо, щоб війна закінчилася";

"Скоріше б. Вєрка завжди правду каже".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Український продюсер Юрій Нікітін пояснив, чому його підопічний Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) не перекладає українською свої російськомовні хіти.

Також стало відомо, що культовий хіт Dancing Lasha Tumbai Сердючки потрапив до рейтингу найпопулярніших пісень Євробачення у вересні цього року.

Крім того, концерт артистки, який відбувся в Одесі, посварив користувачів соцмережі. Одні українці вважають, що російськомовним пісням під час війни не місце на сцені, інші ж виступили на захист автора відомих хітів.