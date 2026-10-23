Вивели під руки: Вєрка Сердючка зробила символічний жест у Парижі (відео)
Популярний співак Андрій Данилко виступив у легендарному образі Вєрки Сердючки в Парижі. Артист несподівано для всіх зняв з голови свою зірку і зробив гучну заяву про закінчення війни в Україні.
Після емоційної промови Сердючки зал вибухнув гучними оплесками, а саму артистку вивели під руки зі сцени її колеги. Відповідне відео оприлюднили в Instagram.
У коментарях під дописом прихильники Сердючки відмітили її талант та артистизм, а також захопились підтримкою української держави у тяжкі часи.
Сердючка зняла маску і заговорила про Україну
На опублікованому відео можна побачити, як Вєрка Сердючка під час концерту у Парижі вирішила приголомшити фанатів і показати своє справжнє обличчя без маски.
Так, артистка зняла з голови свою відому сріблясту зірку, яка вже багато років є її головним символом в образі. До того ж Сердючка емоційно звернулась до публіки, промовивши найголовніше бажання.
"Щоб закінчилася ця й*бана війна. Слава Україні!" – вигукнула співачка.
Після цього знаменитість взяли під руки її колеги та вивели зі сцени. У коментарях під роликом прихильники також підтримали Сердючку у її висловлюваннях щодо миру в Україні.
- "Найталановитіший, найулюбленіший!";
- "Андрій справжній";
- "Слова Сердючки та богу у вуха";
- "Ми теж хочемо, щоб війна закінчилася";
- "Скоріше б. Вєрка завжди правду каже".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Український продюсер Юрій Нікітін пояснив, чому його підопічний Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) не перекладає українською свої російськомовні хіти.
- Також стало відомо, що культовий хіт Dancing Lasha Tumbai Сердючки потрапив до рейтингу найпопулярніших пісень Євробачення у вересні цього року.
Крім того, концерт артистки, який відбувся в Одесі, посварив користувачів соцмережі. Одні українці вважають, що російськомовним пісням під час війни не місце на сцені, інші ж виступили на захист автора відомих хітів.