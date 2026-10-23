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Вивели під руки: Вєрка Сердючка зробила символічний жест у Парижі (відео)

Артистка Вєрка Сердючка у Парижі
Вєрка Сердючка | Фото: Instagram

Популярний співак Андрій Данилко виступив у легендарному образі Вєрки Сердючки в Парижі. Артист несподівано для всіх зняв з голови свою зірку і зробив гучну заяву про закінчення війни в Україні.

Після емоційної промови Сердючки зал вибухнув гучними оплесками, а саму артистку вивели під руки зі сцени її колеги. Відповідне відео оприлюднили в Instagram.

У коментарях під дописом прихильники Сердючки відмітили її талант та артистизм, а також захопились підтримкою української держави у тяжкі часи.

Сердючка зняла маску і заговорила про Україну

На опублікованому відео можна побачити, як Вєрка Сердючка під час концерту у Парижі вирішила приголомшити фанатів і показати своє справжнє обличчя без маски.

Так, артистка зняла з голови свою відому сріблясту зірку, яка вже багато років є її головним символом в образі. До того ж Сердючка емоційно звернулась до публіки, промовивши найголовніше бажання.

Видео дня

"Щоб закінчилася ця й*бана війна. Слава Україні!" – вигукнула співачка.

Після цього знаменитість взяли під руки її колеги та вивели зі сцени. У коментарях під роликом прихильники також підтримали Сердючку у її висловлюваннях щодо миру в Україні.

  • "Найталановитіший, найулюбленіший!";
  • "Андрій справжній";
  • "Слова Сердючки та богу у вуха";
  • "Ми теж хочемо, щоб війна закінчилася";
  • "Скоріше б. Вєрка завжди правду каже".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, концерт артистки, який відбувся в Одесі, посварив користувачів соцмережі. Одні українці вважають, що російськомовним пісням під час війни не місце на сцені, інші ж виступили на захист автора відомих хітів.