Похудела, сменила прическу и уменьшила грудь: 24-летнюю Билли Айлиш теперь не узнать (фото)

Американская певица Билли Айлиш поразила поклонников, сменив длинные чёрные волосы на короткую стрижку "боб" русого оттенка.

Звезда поразила поклонников, опубликовав в Instagram фото и видео, на которых она предстала с новой прической. 24-летняя певица продемонстрировала кардинальное изменение имиджа, отказавшись от своих фирменных длинных чёрных волос.

У Билли Айлиш новый имидж

К видео Билли добавила аудиодорожку — песню группы Pavement"Cut Your Hair"(1994 год), а в комментариях к посту её ждала волна комплиментов.

"Я в восторге!", "Идеально", "Ого, Билли!", "Тебе это так идет!!!" — писали поклонники.

Похоже, Айлиш решила немного отдохнуть после нескольких напряжённых недель съёмок в фильме "Под стеклянным колпаком" — картине, в которой она дебютирует в качестве актрисы большого кино в роли Эстер Гринвуд.

Видео дня

Билли Айлиш Фото: Instagram

Она играет 19-летнюю студентку колледжа, которая впадает в депрессию после того, как в 1953 году устраивается на стажировку в журнал в Нью-Йорке.

Ранее в интервью журналу Elle Билли рассказала, что испытывает "гендерную эйфорию", когда надевает одежду оверсайз — зачастую мужскую.

"У меня были очень, очень нездоровые отношения с собственным телом. У меня были серьёзные проблемы с питанием. Помню, как надела большую рубашку — и почувствовала такое облегчение", — сказала певица.

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