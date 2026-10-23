Похудела, сменила прическу и уменьшила грудь: 24-летнюю Билли Айлиш теперь не узнать (фото)
Американская певица Билли Айлиш поразила поклонников, сменив длинные чёрные волосы на короткую стрижку "боб" русого оттенка.
Звезда поразила поклонников, опубликовав в Instagram фото и видео, на которых она предстала с новой прической. 24-летняя певица продемонстрировала кардинальное изменение имиджа, отказавшись от своих фирменных длинных чёрных волос.
У Билли Айлиш новый имидж
К видео Билли добавила аудиодорожку — песню группы Pavement"Cut Your Hair"(1994 год), а в комментариях к посту её ждала волна комплиментов.
"Я в восторге!", "Идеально", "Ого, Билли!", "Тебе это так идет!!!" — писали поклонники.
Похоже, Айлиш решила немного отдохнуть после нескольких напряжённых недель съёмок в фильме "Под стеклянным колпаком" — картине, в которой она дебютирует в качестве актрисы большого кино в роли Эстер Гринвуд.
Она играет 19-летнюю студентку колледжа, которая впадает в депрессию после того, как в 1953 году устраивается на стажировку в журнал в Нью-Йорке.
Ранее в интервью журналу Elle Билли рассказала, что испытывает "гендерную эйфорию", когда надевает одежду оверсайз — зачастую мужскую.
"У меня были очень, очень нездоровые отношения с собственным телом. У меня были серьёзные проблемы с питанием. Помню, как надела большую рубашку — и почувствовала такое облегчение", — сказала певица.
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