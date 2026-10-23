Схудла, змінила зачіску і зменшила груди: 24-річну Біллі Айліш тепер не впізнати (фото)

Американська співачка Біллі Айліш приголомшила шанувальників, змінивши довге чорне волосся на коротку стрижку "боб" русявого відтінку.

Зірка вразила фанатів, опублікувавши в Instagram фото та відео, на яких вона постала з новою зачіскою. 24-річна співачка продемонструвала кардинальну зміну іміджу, відмовившись від свого фірмового довгого чорного волосся.

У Біллі Айліш новий імідж

До відео Біллі додала аудіодоріжку — пісню гурту Pavement "Cut Your Hair" (1994 рік), а в коментарях до допису на неї чекала хвиля компліментів.

"Я в захваті!", "Ідеально", "Ого, Біллі!", "Тобі так пасує!!!" — писали шанувальники.

Схоже, Айліш вирішила трохи відпочити після кількох напружених тижнів зйомок у фільмі "Під скляним ковпаком" — стрічці, в якій вона дебютує як акторка великого кіно в ролі Естер Грінвуд.

Видео дня

Біллі Айліш Фото: Instagram

Вона грає 19-річну студентку коледжу, яка впадає в депресію після того, як у 1953 році влаштовується на стажування в журналі в Нью-Йорку.

Раніше в інтерв’ю журналу Elle Біллі розповіла, що відчуває "гендерну ейфорію", коли одягається в речі оверсайз — часто чоловічі.

"У мене були дуже, дуже токсичні стосунки з власним тілом. Я мала серйозні проблеми з харчуванням. Пам’ятаю, як одягла велику сорочку — і відчула таке полегшення", — казала співачка.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українська співачка Ірина Білик вразила кардинальною зміною образу: артистка продемонструвала нову зачіску, чим приємно здивувала фанатів.

Зірка серіалу "Колір пристрасті" Дар’я Легейда здивувала фанатів новим образом напередодні свого 33-річчя.

50-річна американська акторка Шарліз Терон налякала фанатів сильним схудненням.