Обливалась алкоголем: советница Трампа "побила горшки" с незнакомцем (фото, видео)

Недавно назначенная советница Дональда Трампа по связям с прессой успела оказаться в центре громкого скандала. Блондинку Бритт Макгенри "выпроводили" с матча НБА после конфликта с болельщиками.

Во время матча между командами "Вашингтон Уизардс" и "Милуоки Бакс" Бритт Макгенри поссорилась с болельщиком на трибуне. Об этом сообщает The Daily Star.

Отметим, что Бритт Макгенри — советник Госдепартамента США. На этой должности она находится с сентября 2026 года.

Скандал с советницей Трампа — что известно

По данным источника, конфликт на арене "Кэпитал-Уан" якобы разгорелся после того, как группа мужчин, сидевших позади Макгенри, начала оскорблять игрока "Милуоки Бакс" Кайла Кузму, а также его невесту — модель Винни Гарлоу.

Бритт попросила мужчин "успокоиться", что и вызвало словесную перепалку. После этого они начали выкрикивать в адрес Макгенри оскорбления и плеснули в неё напитком.

Видео дня

Инсайдер отметил, что в ответ Макгенри также бросила свой алкогольный напиток в мужчин.

Впоследствии советница президента покинула матч под неодобрительный гул толпы. Уходя со стадиона, Макгенри посылала мужчинам воздушные поцелуи.

Кстати, Бритт также успела поспорить с сотрудниками арены и воскликнула: "Что я такого сделала?", в то время как ей указывали на выход.

По словам одного из инсайдеров, охрана стадиона вывела за пределы арены как саму Макгенри, так и мужчину, с которым у неё возник конфликт.

Что известно о новой советнице Трампа

До того как заняться политикой, Макгенри в течение трёх лет работала репортёром на телеканале ESPN.

В 2015 году руководство канала отстранило её от работы после того, как в интернете появилось видео, на котором она устроила скандал из-за того, что её автомобиль увезли на штрафную стоянку.

На этой записи видно, как Макгенри оскорбляет сотрудника службы эвакуации, заявляя, что у того нет "ни образования, ни навыков".

Бритт Макгенри Фото: Instagram

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