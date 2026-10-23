Обливалась алкоголем: советница Трампа "побила горшки" с незнакомцем (фото, видео)
Недавно назначенная советница Дональда Трампа по связям с прессой успела оказаться в центре громкого скандала. Блондинку Бритт Макгенри "выпроводили" с матча НБА после конфликта с болельщиками.
Во время матча между командами "Вашингтон Уизардс" и "Милуоки Бакс" Бритт Макгенри поссорилась с болельщиком на трибуне. Об этом сообщает The Daily Star.
Отметим, что Бритт Макгенри — советник Госдепартамента США. На этой должности она находится с сентября 2026 года.
Скандал с советницей Трампа — что известно
По данным источника, конфликт на арене "Кэпитал-Уан" якобы разгорелся после того, как группа мужчин, сидевших позади Макгенри, начала оскорблять игрока "Милуоки Бакс" Кайла Кузму, а также его невесту — модель Винни Гарлоу.
Бритт попросила мужчин "успокоиться", что и вызвало словесную перепалку. После этого они начали выкрикивать в адрес Макгенри оскорбления и плеснули в неё напитком.
Инсайдер отметил, что в ответ Макгенри также бросила свой алкогольный напиток в мужчин.
Впоследствии советница президента покинула матч под неодобрительный гул толпы. Уходя со стадиона, Макгенри посылала мужчинам воздушные поцелуи.
Кстати, Бритт также успела поспорить с сотрудниками арены и воскликнула: "Что я такого сделала?", в то время как ей указывали на выход.
По словам одного из инсайдеров, охрана стадиона вывела за пределы арены как саму Макгенри, так и мужчину, с которым у неё возник конфликт.
Что известно о новой советнице Трампа
До того как заняться политикой, Макгенри в течение трёх лет работала репортёром на телеканале ESPN.
В 2015 году руководство канала отстранило её от работы после того, как в интернете появилось видео, на котором она устроила скандал из-за того, что её автомобиль увезли на штрафную стоянку.
На этой записи видно, как Макгенри оскорбляет сотрудника службы эвакуации, заявляя, что у того нет "ни образования, ни навыков".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Пресс-секретаря Трампа высмеяли в сети после пяти дней работы. Дебют Кэти Закарии состоялся 13 октября. Во время своего выступления она по ошибке назвала своего мужа "моим президентом".
- Также в сети активно обсуждают новую дипломатку в команде американского президента Дональда Трампа. 78-летняя Барбара Торнхилл возглавила комитет по борьбе с торговлей людьми в Государственном департаменте США.
Кроме того, в сети бурно обсуждают женщину в красном наряде, которая присутствовала в Овальном кабинете рядом с президентом США Дональдом Трампом. Её необычная внешность и поведение сильно напугали людей.