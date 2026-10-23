Обливалася алкоголем: радниця Трампа "побила горщики" з незнайомцем (фото, відео)

Новопризначена радниця Дональда Трампа зі зв’язків із пресою встигла потрапити у гучний скандал. Білявку Брітт Макгенрі "виставили" з матчу НБА після конфлікту із уболівальниками.

Під час матчу між командами "Вашингтон Візардс" і "Мілвокі Бакс" Брітт Макгенрі посперечалась із фанатом на трибуні. Про це повідомляє The Daily Star.

Зазначимо, що Брітт Макгенрі — радниця Держдепартаменту США. На цій посаді вона з вересня 2026 року.

Скандал із радницею Трампа – що відомо

За даними джерела, конфлікт на арені "Кепітал-Уан" нібито спалахнув після того, як група чоловіків, що сиділи позаду Макгенрі, почала ображати гравця "Мілвокі Бакс" Кайла Кузму, а також його наречену — модель Вінні Гарлоу.

Брітт попросила чоловіків "вгамуватися", що й спровокувало словесну перепалку. Після цього вони почали вигукувати на адресу Макгенрі образи та хлюпнули в неї напоєм.

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Інсайдер зазначив, що у відповідь Макгенрі також кинула свій алкогольний напій у чоловіків.

Згодом радниця президента покинула матч під несхвальний гул натовпу. Йдучи зі стадіону, Макгенрі посилала чоловікам повітряні поцілунки.

До речі, Брітт також встигла посперечатися зі співробітниками арени й вигукнула: "Що я такого зробила?", тоді як їй вказували на вихід.

За словами одного із інсайдерів, охорона стадіону вивела за межі арени як саму Макгенрі, так і чоловіка, з яким у неї виник конфлікт.

Що відомо про нову радницю Трампа

До приходу в політику Макгенрі протягом трьох років працювала репортеркою на телеканалі ESPN.

У 2015 році керівництво каналу відсторонило її від роботи після того, як в інтернеті з’явилося відео, на якому вона влаштувала скандал через те, що її автомобіль забрали на штрафмайданчик.

На тому записі видно, як Макгенрі ображає працівника служби евакуації, заявляючи, що в нього немає "ні освіти, ні навичок".

Брітт Макгенрі Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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