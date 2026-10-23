"Я не мовнючка": Мандзюк резко ответила на оскорбления известной комика

Украинская блогерша Елена Мандзюк отреагировала на резкие высказывания комика Леры Мандзюк в свой адрес.

В интервью Маше Ефросининой стендап-комик призналась, что подверглась массе хейта из-за одинаковой фамилии в то время, когда Елена и Анна Алхим активно спорили в информационном поле. Юмористка даже назвала женщин "двумя тупорылыми п*здами", которые "развязали войну" (между собой).

Елена Мандзюк ответила на оскорбления

На оскорбления блогерша не стала молчать и ответила в своём Threads.

"Я не мовнючка, я не кастрюлеголовая, я не тупая п*зда и не позволю так себя оскорблять! Ни депутату ВР Гончаренко, ни разной вате, ни комику @mandziuk_valeria. Мне очень больно это писать, но я в шоке! Из-за нашей одинаковой фамилии Лери Мандзюк писали угрозы и очень плохие вещи после языкового скандала с Алхим, где я отстаивала защиту украинского языка и украинской идентичности. Никто не заслуживает угроз — ни она, ни я, ни кто-либо другой!" — начала Елена.

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По словам блогерши, прошло уже больше года, и вместо того, чтобы понять, за что она выступала, поддержать её или хотя бы поговорить с ней как с человеком, Лера в интервью Ефросининой назвала Елену "тупой п*здой".

"Это меня просто разбило, потому что я не делала ничего против неё. Я говорила об украинском языке, об ответственности публичных личностей во время войны. Я действительно не понимаю, как защита украинского языка и идентичности превращается в повод так унижать человека. Как легко обесценить всё, что ты делаешь, одним грубым словом и ещё и сделать это на всю страну", — написала Елена Мандзюк.

Блогерша призналась, что ей очень горько и она хочет сказать это вслух, потому что не хочет, чтобы такое стало нормой.

"Потому что я знаю, что я не "тупая п*зда". Я человек, который не молчит о важных вещах, и я имею право на уважение, даже если кому-то не нравится моя позиция!" — подытожила блогерша.

Лера Мандзюк Фото: Фото от менеджера

Реакция сети

В комментариях подписчики Елены активно её поддерживают:

"Елена, желаю вам сил выдержать всё! Вы всё делаете правильно! Как говорится: "Собаки лают, а караван идёт". Собаки всегда остаются собаками".

"Елена, вы всё делаете правильно, если бы было больше таких сознательных лидеров мнений, возможно, наше общество было бы менее деградированным".

"Мы, как семья ветеранов, полностью поддерживаем Вашу позицию и вопросы языка, идентичности и уважения к родной земле. То, что было сказано этим человеком, лишь освещает его внутреннее отношение к себе, ведь поливать грязью другого человека может только тот, кто сам грязен (в данном случае туп)".

"Я в шоке, знала, что она живёт в своём мире, но не думала, что аж настолько".

Что касается Леры Мандзюк, то пока она не отреагировала на речь Елены.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинская блогерша Елена Мандзюк раскритиковала свою коллегу Юлию Норец за съемки нового видео с Евой Коршик.

Украинская блогерша остро отреагировала на резонансный инцидент в Днепре, где шестилетнюю дочь военнослужащей выставили за дверь во время школьного занятия.

Кроме того, Приходько заявила, что Мандзюк "ведет Украину к гражданской войне".