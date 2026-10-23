"Я не мовнючка": Мандзюк резко ответила на оскорбления известной комика
Украинская блогерша Елена Мандзюк отреагировала на резкие высказывания комика Леры Мандзюк в свой адрес.
В интервью Маше Ефросининой стендап-комик призналась, что подверглась массе хейта из-за одинаковой фамилии в то время, когда Елена и Анна Алхим активно спорили в информационном поле. Юмористка даже назвала женщин "двумя тупорылыми п*здами", которые "развязали войну" (между собой).
Елена Мандзюк ответила на оскорбления
На оскорбления блогерша не стала молчать и ответила в своём Threads.
"Я не мовнючка, я не кастрюлеголовая, я не тупая п*зда и не позволю так себя оскорблять! Ни депутату ВР Гончаренко, ни разной вате, ни комику @mandziuk_valeria. Мне очень больно это писать, но я в шоке! Из-за нашей одинаковой фамилии Лери Мандзюк писали угрозы и очень плохие вещи после языкового скандала с Алхим, где я отстаивала защиту украинского языка и украинской идентичности. Никто не заслуживает угроз — ни она, ни я, ни кто-либо другой!" — начала Елена.
По словам блогерши, прошло уже больше года, и вместо того, чтобы понять, за что она выступала, поддержать её или хотя бы поговорить с ней как с человеком, Лера в интервью Ефросининой назвала Елену "тупой п*здой".
"Это меня просто разбило, потому что я не делала ничего против неё. Я говорила об украинском языке, об ответственности публичных личностей во время войны. Я действительно не понимаю, как защита украинского языка и идентичности превращается в повод так унижать человека. Как легко обесценить всё, что ты делаешь, одним грубым словом и ещё и сделать это на всю страну", — написала Елена Мандзюк.
Блогерша призналась, что ей очень горько и она хочет сказать это вслух, потому что не хочет, чтобы такое стало нормой.
"Потому что я знаю, что я не "тупая п*зда". Я человек, который не молчит о важных вещах, и я имею право на уважение, даже если кому-то не нравится моя позиция!" — подытожила блогерша.
Реакция сети
В комментариях подписчики Елены активно её поддерживают:
- "Елена, желаю вам сил выдержать всё! Вы всё делаете правильно! Как говорится: "Собаки лают, а караван идёт". Собаки всегда остаются собаками".
- "Елена, вы всё делаете правильно, если бы было больше таких сознательных лидеров мнений, возможно, наше общество было бы менее деградированным".
- "Мы, как семья ветеранов, полностью поддерживаем Вашу позицию и вопросы языка, идентичности и уважения к родной земле. То, что было сказано этим человеком, лишь освещает его внутреннее отношение к себе, ведь поливать грязью другого человека может только тот, кто сам грязен (в данном случае туп)".
- "Я в шоке, знала, что она живёт в своём мире, но не думала, что аж настолько".
Что касается Леры Мандзюк, то пока она не отреагировала на речь Елены.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинская блогерша Елена Мандзюк раскритиковала свою коллегу Юлию Норец за съемки нового видео с Евой Коршик.
- Украинская блогерша остро отреагировала на резонансный инцидент в Днепре, где шестилетнюю дочь военнослужащей выставили за дверь во время школьного занятия.
Кроме того, Приходько заявила, что Мандзюк "ведет Украину к гражданской войне".