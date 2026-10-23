"Я не мовнючка": Мандзюк різко відповіла на образи відомої стендаперки

Українська блогерка Олена Мандзюк відреагувала на різкі висловлювання комікеси Лєри Мандзюк про неї та Анну Алхім.

В інтервʼю Маші Єфросиніній стендаперка зізналася, що отримала багато хейту через однакове прізвище тоді, коли Олена та Анна активно сперечалися в інфополі. Гумористка навіть назвала жінок "дві п*зди тупорилі", які "зробили війну" (між собою).

Олена Мандзюк відповіла на образи

На образи блогерка не стала мовчати та відповіла у своєму Threads.

"Я не мовнючка, я не кастрюлеголова, я не тупа п*зда і не дозволю себе так ображати! Ні депутату ВР Гончаренку, ні різній ваті, ні комікесі @mandziuk_valeria. Мені дуже боляче це писати, але я в шоці! Через наше однакове прізвище Лері Мандзюк писали погрози й дуже погані речі після мовного скандалу з Алхім, де я відстоювала захист української мови та української ідентичної. Ніхто не заслуговує на погрози ні вона, ні я, ні будь-хто інший!" — почала Олена.

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За словами блогерки, пройшло вже більше року і замість того, щоб побачити, за що вона виступала, підтримати її або хоча б поговорити з нею як з людиною, Лєра в інтерв’ю Єфросининій назвала Олену "тупою п*здою".

"Це мене просто розбило, бо я не робила нічого проти неї. Я говорила про українську мову, про відповідальність публічних людей під час війни. Я справді не розумію, як захист української мови й ідентичності перетворюється на привід так принижувати людину. Як легко знецінити все, що ти робиш, одним грубим словом і ще й зробити це на всю країну", — написала Олена Мандзюк.

Блогерка зізналася, що їй дуже гірко і вона хочу сказати це вголос, бо не хоче, щоб таке ставало нормою.

"Бо я знаю, що я не "тупа п*зда". Я людина, яка не мовчить про важливе і я маю право на повагу, навіть якщо комусь не подобається моя позиція!" — резюмувала блогерка.

Лєра Мандзюк Фото: Фото від менеджера

Реакція мережі

У коментарях підписники Олени активно її підтримують:

"Вам Олено, бажаю сил витримати все! Ви все робите правильно! Як говорять: "собаки лають, а караван іде". Собаки завжди лишаються собаками".

"Олено, ви все робите правильно, якби було більше таких свідомих лідерів думок, можливо, наше суспільство було б менш деградованим".

"Ми, як сімʼя ветеранів, абсолютно підтримуємо Вашу позицію та питання мови, ідентичності та поваги до рідної землі. Те, що було сказано цією особою лише висвітлює її внутрішнє ставлення до себе, бо поливати брудом іншу людину, може лише той, хто сам брудний (в даному випадку тупий)".

"Я в шоці, знала, що вона в своєму світі живе, але не думала, що аж настільки".

Щодо Лєри Мандзюк, то наразі вона не відреагувала на промову Олени.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українська блогерка Олена Мандзюк розкритикувала колегу по цеху Юлію Норець за зйомки нового відео з Євою Коршик.

Українська блогерка гостро відреагувала на резонансний інцидент у Дніпрі, де шестирічну доньку військовослужбовиці виставили за двері під час шкільного заняття.

Крім того, Приходько заявила, що Мандзюк "веде Україну до громадянської війни".