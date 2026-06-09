Олена Мандзюк "накинулася" на іншу блогерку через зйомки з Євою Коршик

Українська блогерка Олена Мандзюк розкритикувала колегу по цеху Юлію Норець за зйомки нового відео з Євою Коршик.

У Threads Мандзюк розповіла, що її коментар з критикою зник з-під допису Норець. Що друга заперечує.

Мандзюк поскандалила з Норець

"Мій коментар було успішно приховано, як гадаєте чому? Блогери в край ох**ли, тягнуть російське в Україну, підтримують проросійське і заради охоплень готові знімати будь-який контент з такими як Коршик. Задовбали нормалізувати московите! Скільки це може продовжуватись, замість того, щоб відмінити, тягнуть це ла*но постійно в інфопростір України", — написала блогерка, коментуючи зйомки Норець з Євою Коршик, яка свого часу сфотографувалася з прапором так званої "ЛНР" в підлітковому віці.

Олена каже, що Юлю знає особисто і написала, що розчарована в ній.

Відео дня

Тим часом Норець наголосила, що коментар Мандзюк не видаляла, а навіть закинула його собі в сторіс.

"Олена, так я ох**ла, коли мені прилетіли істеричні звинувачення. Я тобі скинула відео скрін, де чітко видно, що ніхто не приховував і не видаляв твій коментар, я продублювала його в сторіс, щоб не дай Бог ніхто не пропустив твій коментар! Але бажання винести срач на загал сильніше. Розчарувати мене можуть тільки росіяни і українці, які готові зʼїсти один одного, а тебе я бачу будь-хто", — написала блогерка.

Олена каже, що Коршик співпрацює з росіянами, а її мама начебто підтримує так зване "СВО".

Мандзюк поскандалила з Норець Фото: Threads

Реакція мережі

У коментарях українці висловили полярні погляди. Хтось підтримав позицію Олени, а хтось вважає, що такий хейт недоречний:

"Яка ж ви провокаторша, господи. Замість того, щоб піднімати реально важливі суспільні теми зі своєю великою аудиторією, знову намагаєтесь посварити українців між собою".

"Олено, займіться вже нарешті собою".

"Це жах. Я досі не розумію, як Єву можна тягнути і запрошувати на якісь співпраці. Невже в інтернеті мало про неї інформації, аби дати розуміння, що вона за людина і що несе в маси".

"О, авторка мені подобалась, але тепер відпишусь".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Олена Мандзюк публічно присоромила психологиню Наталію Холоденко. Та розказала про зустріч з російським шоуменом Максимом Галкіним та заявила, що вони спілкувалися українською мовою.

Українська блогерка гостро відреагувала на резонансний інцидент у Дніпрі, де шестирічну доньку військовослужбовиці виставили за двері під час шкільного заняття.

Крім того, Приходько заявила, що Мандзюк "веде Україну до громадянської війни".