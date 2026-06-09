Елена Мандзюк "набросилась" на другую блогершу из-за съемки с Евой Коршик

Украинская блогерша Елена Мандзюк раскритиковала коллегу по цеху Юлию Норец за съемки нового видео с Евой Коршик.

В Threads Мандзюк рассказала, что ее комментарий с критикой исчез из-под поста Норец. Что вторая отрицает.

Мандзюк поскандалила с Норец

"Мой комментарий был успешно скрыт, как думаете почему? Блогеры в край ох**ли, тянут русское в Украину, поддерживают пророссийское и ради охватов готовы снимать любой контент с такими как Коршик. Задолбали нормализовать московитов! Сколько это может продолжаться, вместо того, чтобы отменить, тянут это дер*мо постоянно в инфопространство Украины", — написала блогерша, комментируя съемки Норец с Евой Коршик, которая в свое время сфотографировалась с флагом так называемой "ЛНР" в подростковом возрасте.

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Елена говорит, что Юлю знает лично и написала, что разочарована в ней.

Между тем Норец отметила, что комментарий Мандзюк не удаляла, а даже забросила его себе в сторис.

"Елена, так я ох**ла, когда мне прилетели истерические обвинения. Я тебе скинула видео скрин, где четко видно, что никто не скрывал и не удалял твой комментарий, я продублировала его в сторис, чтобы не дай Бог никто не пропустил твой комментарий! Но желание вынести срач на всеобщее обозрение сильнее. Разочаровать меня могут только русские и украинцы, которые готовы съесть друг друга, а тебя я вижу любой", — написала блогерша.

Елена говорит, что Коршик сотрудничает с россиянами, а ее мама якобы поддерживает так называемое "СВО".

Мандзюк поскандалила с Норец Фото: Threads

Реакция сети

В комментариях украинцы высказали полярные взгляды. Кто-то поддержал позицию Елены, а кто-то считает, что такой хейт неуместен:

"Какая же вы провокаторша, господи. Вместо того, чтобы поднимать реально важные общественные темы со своей большой аудиторией, снова пытаетесь поссорить украинцев между собой".

"Лена, займитесь уже наконец собой".

"Это ужас. Я до сих пор не понимаю, как Еву можно тянуть и приглашать на какие-то сотрудничества. Неужели в интернете мало о ней информации, чтобы дать понимание, что она за человек и что несет в массы".

"О, автор мне нравилась, но теперь отпишусь".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Елена Мандзюк публично пристыдила психолога Наталью Холоденко. Та рассказала о встрече с российским шоуменом Максимом Галкиным и заявила, что они общались на украинском языке.

Украинская блогерша остро отреагировала на резонансный инцидент в Днепре, где шестилетнюю дочь военнослужащей выставили за дверь во время школьного занятия.

Кроме того, Приходько заявила, что Мандзюк "ведет Украину к гражданской войне".