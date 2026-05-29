Елена Мандзюк заявила, что из-за русского языка в Украине "творится позор" (фото)

Украинский блогер остро отреагировала на резонансный инцидент в Днепре, где шестилетнюю дочь военнослужащей выставили за дверь во время школьного занятия. Инфлюенсер публично возмутилась этой ситуацией, заявив о позоре, который творится в стране из-за русского языка.

Скандал разгорелся вокруг ученицы первого класса, чей отец погиб на фронте в 2019 году, а мать сейчас служит в рядах ВСУ. Шестилетняя девочка попросила учительницу не общаться на русском языке, после чего ребенка выгнали с урока. Елена Мандзюк в Threads (elena_mandziuk) эмоционально прокомментировала событие, назвав язык оккупанта "проклятым" и подчеркнув недопустимость подобного.

Елена Мандзюк осудила использование русского языка в Украине Фото: Threads

Позиция гимназии и расследования

Администрация учебного заведения отрицает использование русского языка во время урока, однако подтвердила, что девочка действительно некоторое время находилась одна за дверью класса. За этот инцидент учительнице уже официально объявили выговор, а само дело сейчас тщательно проверяет языковой омбудсмен.

Реакция общества

Обнародованная информация вызвала активные дискуссии в сети, разделив пользователей на несколько лагерей. Одни подписчики согласились с блогером и отметили, что языковая проблема в Украине существует и ее надо решать. Другие же комментаторы высказали мнение, что этот вопрос не является первоочередным во время войны, или же призвали обратить внимание на действия представителей ТЦК.

