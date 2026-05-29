Олена Мандзюк заявила, що через російську мову в Україні "коїться ганьба" (фото)

Українська блогерка гостро відреагувала на резонансний інцидент у Дніпрі, де шестирічну доньку військовослужбовиці виставили за двері під час шкільного заняття. Інфлюенсерка публічно обурилася цією ситуацією, заявивши про ганьбу, яка коїться в країні через російську мову.

Скандал розгорівся навколо учениці першого класу, чий батько загинув на фронті у 2019 році, а мати наразі служить у лавах ЗСУ. Шестирічна дівчинка попросила вчительку не спілкуватися російською мовою, після чого дитину вигнали з уроку. Олена Мандзюк у Threads (elena_mandziuk) емоційно прокоментувала подію, назвавши мову окупанта "клятою" та наголосивши на неприпустимості подібного.

Олена Мандзюк засудила використання російської мови в Україні

Позиція гімназії та розслідування

Адміністрація навчального закладу заперечує використання російської мови під час уроку, проте підтвердила, що дівчинка дійсно певний час перебувала сама за дверима класу. За цей інцидент вчительці вже офіційно оголосили догану, а саму справу наразі ретельно перевіряє мовний омбудсмен.

Реакція суспільства

Оприлюднена інформація викликала активні дискусії в мережі, розділивши користувачів на кілька таборів. Одні підписники погодилися з блогеркою та зазначили, що мовна проблема в Україні існує і її треба вирішувати. Інші ж коментатори висловили думку, що це питання не є першочерговим під час війни, або ж закликали звернути увагу на дії представників ТЦК.

