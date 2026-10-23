Кто станет новым Джеймсом Бондом: трое актеров прошли решающие кинопробы (фото)

Кастинг на роль следующего Джеймса Бонда вступил в финальную стадию: Каллум Тернер, Джек Лауден и Джош О'Коннор вошли в число актеров, проходящих решающие кинопробы. Эти финальные прослушивания проводятся под строгим контролем студии Amazon MGM и включают три обязательных этапа: выполнение трюков, актерскую игру перед камерой и работу с диалогами.

К этому заключительному этапу отбора прошли от трёх до пяти кандидатов. Изначально пробы были запланированы на начало октября, но их пришлось перенести из-за несовпадения графиков, пишет BBC.

Сообщается, что Джек Лауден ("Медленные лошади") в настоящее время считается одним из фаворитов; наряду с ним за роль борются Каллум Тернер ("Владыки воздуха") и звезда сериала "Корона" Джош О’Коннор. При этом другие популярные претенденты, например, Джейкоб Элорди и Джек О’Коннелл, по-видимому, выбыли из борьбы, а имена Аарона Тейлора-Джонсона, Джеймса Нортона и Пола Мескала, которые упоминались ранее, в текущем списке отсутствуют.

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Джош О'Коннор может стать новым Джеймсом Бондом Фото: Википедия

Масштабные испытания и строгий отбор

Продюсеры франшизы подходят к выбору преемника Дэниела Крейга с особой тщательностью. Кинопробы — процесс сложный и дорогостоящий: он требует полноценной подготовки, включая создание костюмов, грима и декораций, а также привлечение других актёров для сцен, где нужен партнёр.

Продюсер Эми Паскаль отметила, что команда ищет что-то по-настоящему новое и увлекательное, ведь тот, кто придет на смену Крейгу, должен быть действительно выдающимся. Официальных заявлений до конца года ждать не стоит. Впрочем, инсайдеры подчеркивают, что даже после завершения прослушиваний четких сроков принятия окончательного решения пока нет.

Звездный состав новой картины

Над новым фильмом об агенте 007, премьера которого запланирована на 2028 год, работает сильная творческая команда: режиссером выступит Дени Вильнёв ("Дюна"), а сценарий пишет Стивен Найт, создатель сериала "Острые козырьки". По словам Найта, он уже завершил первый вариант сценария и получает огромное удовольствие от работы над проектом, обещая зрителям первоклассное зрелище.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Бывший исполнитель роли Джеймса Бонда сыграет волшебника в предстоящей экранизации Греты Гервиг по мотивам любимого романа К. С. Льюиса 1955 года "Племянник волшебника".

На 94-м году жизни скончался американский актёр Том Скерритт. Он известен по ролям в легендарных фильмах "Топ Ган" и "Чужой".

Кроме того, мы рассказывали о 9 фильмах октября, о которых все говорят.