Хто стане новим Джеймсом Бондом: троє акторів пройшли вирішальні кінопроби (фото)

Кастинг на роль наступного Джеймса Бонда вийшов на фінішну пряму: Каллум Тернер, Джек Лауден і Джош О'Коннор увійшли до числа акторів, які проходять вирішальні кінопроби. Ці фінальні прослуховування проводяться під суворим контролем студії Amazon MGM і включають три обов'язкові етапи: виконання трюків, акторську гру перед камерою та роботу з діалогами.

До цього заключного етапу відбору дійшли від трьох до п'яти кандидатів. Спочатку проби були заплановані на початок жовтня, але їх довелося перенести через розбіжності графіків, пише BBC.

Повідомляється, що Джек Лауден ("Повільні коні") наразі вважається одним із фаворитів; разом із ним за роль борються Каллум Тернер ("Володарі повітря") та зірка серіалу "Корона" Джош О’Коннор. При цьому інші популярні претенденти, наприклад, Джейкоб Елорді та Джек О'Коннелл, мабуть, вибули з боротьби, а імена Аарона Тейлора-Джонсона, Джеймса Нортона і Пола Мескала, які згадувалися раніше, у поточному списку відсутні.

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Джош О'Коннор може стати новим Джеймсом Бондом Фото: Вікіпедія

Масштабні проби та суворий відбір

Продюсери франшизи підходять до вибору наступника Деніела Крейга з особливою ретельністю. Кінопроби — процес складний і дорогий: він вимагає повноцінної підготовки, включаючи створення костюмів, гриму та декорацій, а також залучення інших акторів для сцен, де потрібний партнер.

Продюсерка Емі Паскаль зазначила, що команда шукає щось по-справжньому нове та захопливе, адже той, хто прийде на зміну Крейгу, має бути направду визначним. Офіційних заяв до кінця року чекати не варто. Втім, інсайдери наголошують, що навіть після завершення прослуховувань чітких термінів ухвалення остаточного рішення поки немає.

Зіркова команда нової стрічки

Над новим фільмом про агента 007, попередній вихід якого заплановано на 2028 рік, працює сильна творча команда: режисером виступить Дені Вільньов ("Дюна"), а сценарій пише Стівен Найт, творець серіалу "Гострі картузи". За словами Найта, він уже завершив перший варіант сценарію та отримує величезне задоволення від роботи над проєктом, обіцяючи глядачам першокласне видовище.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Колишній виконавець ролі Джеймса Бонда грає чарівника в майбутній екранізації Ґрети Ґервіґ за мотивами улюбленого роману К. С. Льюїса 1955 року "Небіж чарівника".

На 94-му році життя помер американський актор Том Скеррітт. Він відомий за ролями у легендарних фільмах "Топ Ґан" та "Чужий".

Крім того, ми розповідали про 9 фільмів жовтня, про які всі говорять.