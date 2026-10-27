"Были подводные камни": украинка купила недорогой дом в Италии (фото)

Украинка по имени Татьяна Лысюк купила дом в Италии, но там оказалось целых 23 "подводных камня" — усатых и пушистых.

В своём Instagram (dr.tanny) девушка рассказала, какой сюрприз ждал её рядом с приобретённой недвижимостью за границей.

Украинка купила дом в Италии

"Я купила недорогой дом в итальянской деревне, и вы оказались правы: подводные камни всё-таки были. А именно — 23 камня. И все с усами. Рядом с моим домом находится отель, кото-отель. 23 кота. Для уличных кошек здесь обустроили целую отдельную территорию. Я, конечно же, не могла пройти мимо. Точнее — они не смогли пройти мимо моего дома. И так я официально стала волонтером в этой котомафии", — рассказала Татьяна.

В частности, украинка показала, в каких условиях живут котики.

"Вот здесь у них солярий. Целый день греются под итальянским солнцем. А это — личные апартаменты Дзензеро и Гаспарино. Ни ипотеки, ни работы, ни мыслей о будущем. А вот это VIP-резиденция Стеллы и Фионы. Отдельный вход, выход на крышу. Но, судя по их лицам, они ещё и недовольны ремонтом. А это их ресторан. Всё включено. Полноценный ресторан, обслуживание по расписанию. И вот я стою на пороге собственного дома в Италии с миской корма в руках и осознанием, что дом вроде бы мой, но хозяева здесь совсем другие", — говорит девушка.

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"Ресторан" котиков Фото: Instagram

Есть выход на крышу Фото: Instagram

VIP-резиденция Фото: Instagram

В частности, украинка риторически спросила: это она купила дом или кошки обзавелись бесплатной прислугой.

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Здесь живут Дзензеро и Гаспарино Фото: Instagram

Личный "солярий" Фото: Instagram

Там живут 23 кошки Фото: Instagram

"Потому что я уже задумалась", — говорит Татьяна.

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