Українка купила будинок в італійському селі: потім вияснилося, що його окупували коти (фото)

Українка на імʼя Тетяна Лисюк купила будинок в Італії, але там виявилося цілих 23 "підводні камені" — вусаті та пухнасті.

У своєму Instagram (dr.tanny) дівчина розповіла, який сюрприз на неї чекав поруч з придбаною нерухомістю за кордоном.

Українка купила будинок в Італії

"Я купила дешевий будинок в італійському селі і ви мали рацію: підводні камені все-таки були. А саме — 23 камені. І всі з вусами. Біля мого будинку розташований готель, кото-готель. 23 коти. Для вуличних котів тут облаштували цілу окрему територію. Я, звісно, ж не могла пройти повз. Точніше — вони не змогли пройти повз мій будинок. І так я офіційно стала волонтером у цій котомафії", — розповіла Тетяна.

Зокрема, українка показала, у яких умовах живуть котики.

"Ось тут у них солярій. Цілий день гріються на італійському сонці. А це — персональні апартаменти Дзензеро та Гаспаріно. Ні іпотеки, ні роботи, ні думок про майбутнє. А ось це VIP-резиденція Стелли та Фіони. Окремий вхід, вихід на дах. Але, судячи з їхніх облич, вони ще й незадоволені ремонтом. А це їхній ресторан. Все включено. Повноцінний ресторан, обслуговування за розкладом. І ось я стою на порозі власного будинку в Італії з мискою корму в руках і розумінням, що будинок начебто мій, але власники тут зовсім інші", — каже дівчина.

Видео дня

"Ресторан" котиків Фото: Instagram

Є вихід на дах Фото: Instagram

VIP-резиденція Фото: Instagram

Зокрема, українка риторично запитала, чи це вона купила будинок, чи коти купили собі безкоштовну прислугу.

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Тут живуть Дзензеро та Гаспаріно Фото: Instagram

Персональний "солярій" Фото: Instagram

Там живуть 23 коти Фото: Instagram

"Тому що я вже задумалась", — каже Тетяна.

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