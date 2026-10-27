Українка купила будинок в італійському селі: потім вияснилося, що його окупували коти (фото)
Українка на імʼя Тетяна Лисюк купила будинок в Італії, але там виявилося цілих 23 "підводні камені" — вусаті та пухнасті.
У своєму Instagram (dr.tanny) дівчина розповіла, який сюрприз на неї чекав поруч з придбаною нерухомістю за кордоном.
Українка купила будинок в Італії
"Я купила дешевий будинок в італійському селі і ви мали рацію: підводні камені все-таки були. А саме — 23 камені. І всі з вусами. Біля мого будинку розташований готель, кото-готель. 23 коти. Для вуличних котів тут облаштували цілу окрему територію. Я, звісно, ж не могла пройти повз. Точніше — вони не змогли пройти повз мій будинок. І так я офіційно стала волонтером у цій котомафії", — розповіла Тетяна.
Зокрема, українка показала, у яких умовах живуть котики.
"Ось тут у них солярій. Цілий день гріються на італійському сонці. А це — персональні апартаменти Дзензеро та Гаспаріно. Ні іпотеки, ні роботи, ні думок про майбутнє. А ось це VIP-резиденція Стелли та Фіони. Окремий вхід, вихід на дах. Але, судячи з їхніх облич, вони ще й незадоволені ремонтом. А це їхній ресторан. Все включено. Повноцінний ресторан, обслуговування за розкладом. І ось я стою на порозі власного будинку в Італії з мискою корму в руках і розумінням, що будинок начебто мій, але власники тут зовсім інші", — каже дівчина.
Зокрема, українка риторично запитала, чи це вона купила будинок, чи коти купили собі безкоштовну прислугу.
Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни?
"Тому що я вже задумалась", — каже Тетяна.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Біля моря в селі Лиман на Одещині, у Білгород-Дністровському районі, пропонують житло за 5 200 доларів.
- На Одещині шукає нового власника двоповерховий цегляний будинок із мансардою за 8 тисяч доларів.
А українська блогерка, яка вже 2,5 року мешкає з родиною в Німеччині, розповіла, як за символічні 50 євро придбала дачну ділянку з будиночком.