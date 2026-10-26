Мозговая показала себя беременной и поразмышляла о возрасте (фото)

52-летняя украинская продюсер Елена Мозговая рассказала, какие мысли у неё возникли, когда в 40 лет она узнала, что беременна третьим ребёнком.

В своём Instagram продюсер, опубликовав архивный снимок, призналась, что её первой реакцией был страх, но это длилось недолго.

Елена Мозговая показала себя беременной

Дочь Николая Мозгового поделилась архивным фото. На нем были запечатлены Елена, которая тогда была беременна, и её муж, певец Дэвид Аксельрод, нежно целующий живот жены.

"Мне было 40 лет, когда я узнала, что в третий раз стану мамой. Первой реакцией был страх… Буквально на мгновение. Потому что уже в следующий миг я поняла, что люблю этого маленького человечка больше всех на свете. Хотя мы ещё даже не познакомились", — вспомнила продюсер.

По словам Елены, это, безусловно, испытание — физическое, эмоциональное, психологическое.

Видео дня

"В этом возрасте ты уже прекрасно понимаешь, что материнство — это не только розовые ножки и милые фото. Это ответственность, бессонные ночи, тревоги и полная перестройка жизни", — уверена Мозговая.

Впрочем, после 40 женщина точно лучше знает себя, меньше беспокоится о чужих мнениях и понимает, что на самом деле имеет значение.

"Моя третья доченька не входила в мои планы. Но, как оказалось, у жизни был гораздо лучший сценарий", — призналась Елена.

Елена Мозговая Фото: Instagram

"И вот уже одиннадцать лет я каждый день, глядя на неё, убеждаюсь, что самое большое счастье не всегда приходит тогда, когда мы его планируем. Иногда оно просто приходит. И навсегда меняет твой мир", — добавила продюсер.

Елена подчеркнула, что рожать в 41 год — это совершенно нормально. А главное — не цифра в паспорте, а любовь, готовность и возможность подарить новому человеку счастливое детство.

"В конце концов, я получила от жизни подарок, ценность которого невозможно измерить никакими цифрами", — подчеркнула знаменитость.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Елена Мозговая провела выходные в кругу своих дочерей — младшей Соломии и старшей Зои, которая впервые за долгое время вернулась в Украину.

Украинская продюсерша выступила в защиту певицы Ирины Федишин, которая недавно потеряла ребенка.

Кроме того, Мозговая отреагировала на исполнение легендарной украинской песни "Край, мой родной край", написанной её знаменитым отцом Николаем Мозговым, в оккупированном Крыму.